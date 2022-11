Máximo Kirchner criticó a Alberto Fernández: “Quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal”

El titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, fue el encargado de cerrar en la tarde de este sábado el congreso del partido en Mar del Plata y en su discurso criticó al Presidente Alberto Fernández, aunque sin mencionarlo. “Gobernar no es una decisión individual, es del conjunto”, señaló el legislador.

“Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro (Frente de Todos), que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal”, señaló Máximo Kirchner al rememorar la previa a las elecciones de 2019 y vincular aquel escenario con la actualidad de cara las elecciones de 2023. “Para aventureros está el turismo”, remató el diputado sin mencionar al Presidente.

Luego, sobre el final de su discurso, retomó sus conceptos. “A pesar de que a veces hay compañeros y compañeras que están más interesados en las aventuras personales, todavía tengo la esperanza de que se den cuenta y que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que la Argentina pudiera salir del oprobio macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”, señaló el titular del PJ en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, a continuación cerró su idea: “Triste está nuestra gente, que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un Gobierno que trabaje más todos los días”.

“No puedes tener grados de egoísmo cuando la vida te ha abrazado y te ha dado. Ahí es cuando más tienes que dar”, apuntó el diputado nacional y líder de La Cámpora, quien tomó la palabra un día después del discurso de su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En lo formal, el congreso en el que habla el legislador se llevó adelante en el club Once Unidos de la ciudad de Mar del Plata. Tuvo un primer llamado a las 14 horas y una segunda citación a los congresales a las 16. Una vez iniciado con la mitad más uno de los congresales, es decir más de 400 asistentes, se procedió a avanzar con la elección de autoridades. El último presidente del congreso fue el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Además se buscaba definir los miembros del tribunal de disciplina, de la comisión fiscalizadora y congresales nacionales, modificar el artículo 35 de la carta orgánica, una consideración de memoria, balance y gastos cerrados al 31 de diciembre de 2021 y finalmente, como punto 6 del orden del día, aparecía el informe de los bloques legislativos. Los congresales debieron asistir con el último ejemplar del DNI y una fotocopia del mismo. Las palabras finales en el evento fueron las de Kirchner.

Si bien uno de los objetivos del congreso en un momento fue que el partido siente posición pública sobre la discusión por la suspensión de las elecciones primarias del año que viene, hasta el cierre de la semana el tema no estaba resuelto y las posiciones son encontradas. Aunque hay un reconocimiento de que las PASO no funcionaron plenamente con el objetivo para el que fueron creadas dentro del peronismo, Máximo Kirchner no definió una postura en la tarde de ayer, más allá de que semas atrás había dicho que a él le gusta competir, que la discusión está abierta pero sin definiciones contundentes.

Vale recordar que Kirchner también cerró el congreso del PJ bonaerense en medio de la negociación que ya se inició en la provincia de Buenos Aires por el Presupuesto y la ley impositiva que el gobernador presentó la semana pasada en la Legislatura. Se trata de un Presupuesto que destina menos del 5% al pago de servicios de deuda, un índice que celebran en el Ejecutivo entendiendo que hacia el año 2019 el peso de la deuda oscilaba en el 19% del total del gasto. Para el año que viene, Kicillof calculó un gasto de $7.9 billones, el doble de lo estimado para este 2022.

