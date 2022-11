Actividades del Seven "Ciudad de Rafaela" para este fin de semana

Una de las más importantes será la inauguración de las nuevas luces de las canchas, que se utilizarán durante el evento para la etapa nocturna.

Este es el detalle

Lunes 7/11 – Actividad Rugby Juvenil M14 y M15“Charla Prevención de adicciones”: A cargo de equipo multidisciplinario Coa y Diat. Psicólogas: Antonella Chiesa, Eliana Riberi y Cecilia Murillo. Horario: 18 Hs. Lugar: Club House CRAR.

Martes 8/11 – Conferencia de Prensa – “Inauguración luces cancha rugby y hockey”. Horario: 20 Hs. Lugar: Club House CRAR.

Miércoles 9/11 – Actividad Hockey Infantil “Charla nutrición deportiva y merienda saludable, a cargo de Nutricionista Juliana Selvaggi. Horario: 18 Hs. Lugar: Sede Centro CRAR.

Actividad Rugby Infantil “Charla Principios del Juego”. A cargo de Andrés Sorisio (Director Deportivo del Club) y Diego Acosta (Referente de la USR). Horario: 18.30 Hs. Lugar: Club House CRAR.

ueves 10/11 – Actividad Rugby Juvenil M16, M17 y M19“. Charla Prevención de adicciones” A cargo de equipo multidisciplinario Coa y Diat. Psicólogas: Antonella Chiesa y Eliana Riberi. Comunicadora Social: Eliana Bertone. Horario: 18 Hs. Lugar: Club House CRAR. Actividad Inferiores Hockey“Partido de hockey inferiores vs plantel superior”. Horario: 19 Hs. Lugar: Cancha Hockey CRAR.

Viernes 11/11: Recepción de delegaciones. Horario: 20 Hs. Lugar: Club House CRAR.

Sábado 12/11: Día de Competencia XLVII Edición Seven a Side– Seven Juveniles (10 a 15 hs)– Seven Rugby (15 a 24 hs.)– Seven Hockey (15 a 24 hs.)– Copa Santa Fe (6 partidos) Horario: de 13 a 17 hs.

Fuente: Radio Rafaela