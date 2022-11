El oficialismo respaldó a Sergio Massa luego de las críticas del PRO

Referentes del Frente de Todos salieron a respaldar a Sergio Massa luego de que el PRO emitiera un comunicado en el que cuestionaron la gestión en el Ministerio de Economía. Las críticas del partido opositor se dieron en medio de la reunión que gestionó Mauricio Macri para aplacar la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por las candidaturas de las próximas elecciones.

“Bomba de tiempo fue dejar al país en recesión, con más pobreza, destrucción de pymes y del empleo industrial; y con una deuda de U$D 47.000 millones con el FMI. El ministro Sergio Massa gestiona y busca resolver problemas. El PRO ya está en campaña electoral. Y se nota”, publicó el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

En el entorno del ministro respondieron en la misma línea: creen que el PRO está empantanado en la interna por las candidaturas mientras Massa se dedica a “gestionar, resolver problemas con diálogo y unidad”.

La interna del PRO

Las críticas a Massa surgieron durante el desayuno de los líderes del PRO. Allí Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, los jefes de los bloques legislativos, leyeron un comunicado en el que se expresó “la honda preocupación por la situación económica” y que “Sergio Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios que ya habíamos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro”.

“Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita”, agrega el comunicado de apenas tres párrafos y que lleva como título “Honda preocupación por la situación económica”.

El encuentro cara a cara entre los líderes del PRO no fue lo que se preveía: Macri piloteó la charla, puso el acento en el tema económico, propuso repasar el escenario electoral en cada provincia y no cargó las tintas en las peleas entre Larreta y Bullrich. En un clima distendido, fue el jefe de Gobierno quien planteó que no es cierto que piense “entregar la Ciudad a la UCR” para las elecciones de 2023, mientras la presidenta del PRO aclaró que no ella no había dicho eso.

Allí se acordó entre todos un mecanismo para evitar enfrentamientos: los tres presidenciables designarán un representante para coordinar las distintas posiciones y limar asperezas antes de que trasciendan. Hablaron también de crear una mesa nacional para analizar temas electorales.

Macri convocó al desayuno de los referentes del partido en un intento de frenar la escalada de tensión generada en el PRO luego de que se difundió un video en el que Bullrich amenaza con “romperle la cara” al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cuando se cruzaron apenas terminó la presentación del libro del ex presidente en la Rural, por críticas que le había hecho hace dos meses.

Con información de www.infobae.com