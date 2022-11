Lesionados, el cierre de la lista y el futuro de Messi: Lionel Scaloni habló desde Qatar a días del Mundial

None

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, empezó a palpitar el Mundial de Qatar. Entre bajas y dudas por lesiones, el DT espera con ansias el momento en que los jugadores queden liberados por sus equipos y se sumen a la concentración de la Albiceleste.

Luego de que se confirmara que Giovani Lo Celso no podrá disputar la competencia por una lesión, el DT espera no tener nuevas sorpresas en los días previos al debut ante Arabia Saudita.

“Ningún jugador llegará al 100%, pero queremos que lo hagan en su máxima expresión futbolística“, sostuvo Scaloni durante una entrevista con TNT Sports, mientras que volvió a manifestar la intención de solo llevar jugadores que estén en condiciones de competir: “Necesitamos que estén bien, que si tienen que salir a jugar el 22 de noviembre, lo puedan hacer”.

El lunes se conocerá la lista definitiva con los 26 futbolistas que afrontarán la Copa del Mundo.

Frases destacadas de Lionel Scaloni

El deseo de contar con los futbolistas cuanto antes

-”Venimos trabajando con los clubes para ver si pueden liberar a algunos jugadores antes, pero la realidad es que es difícil porque los equipos se juegan muchas cosas en estos días”.

-”Haremos fuerza para que esta última semana, los jugadores que no estén 100% no disputen partidos con su club”.

Las lesiones pueden condicionar las convocatorias

-”Nosotros pensamos en el partido del 22. Queremos que estén todos disponibles para ese partido. Lo tenemos bastante claro. Después, puede pasar de que no queramos arriesgar a alguno, pero que el jugador pueda estar disponible para ese partido es fundamental”.

-”Más que preocuparme como entrenador, me preocupa un poco a nivel personal. Por el aprecio que les tenemos a los jugadores. Dieron mucho por el equipo y por lesiones se pueden quedar afuera. Es un momento de dificultad, que tenemos que pensar bien... siempre pensando en el bien del grupo”.

Los problemas de salud de sus padres durante un gran momento de la Selección argentina

-”Es muy complicado cuando te enterás una noticia como la que me tocó a mí de mis padres. Los primeros momentos con muy difíciles. Con el tiempo lo vas a asimilando. El tiempo no cura todo, pero te permite asimilar. Hoy estoy bien, mis papás están estables y eso me genera tranquilidad”.

“Me hizo más fuerte, a toda mi familia. Son cosas que suceden, pero en ese momento el fútbol queda a segundo plano”.

El futuro de Messi y su renovación de contrato como DT de la Selección

“Ojalá que este no sea el último Mundial de Messi. Él es feliz dentro de una cancha y hace feliz a mucha gente. Si lo cuidamos y lo llevamos como hay que hacerlo, posiblemente haya más partidos suyos. Está en nosotros cuidarlo y seguirlo disfrutando”.

“Aún no firmé la renovación. Estamos ahí, hablando con el presidente y definiendo las cosas. Estamos muy bien, muy cómodo. Es el lugar soñado”.

“Luchamos para que todos se sientan identificados con la Selección, que todos los hinchas tengan la camiseta puesta”.

Lo Celso se pierde el Mundial de Qatar

Finalmente, Giovani Lo Celso se quedará sin Mundial, La decisión fue tomada por el cuerpo técnico de la Selección argentina luego de que el Tottenham, club dueño del pase del futbolista, y el Villarreal, que lo tiene a préstamo, determinaran en conjunto que Lo Celso debe operarse.

El futbolista recibió este martes la confirmación de parte de Lionel Scaloni vía Zoom y no será parte del conjunto nacional pese a que tenía la esperanza de salvarse del quirófano y recuperarse para los octavos de final del Mundial.

El futbolista del Villarreal fue un jugador muy importante para la Selección argentina en la obtención de la Copa América 2021 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Además, es muy querido por sus compañeros y su ausencia se sentirá.

Fuente: TN