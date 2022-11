Un exdiputado de Misiones criticó a la Selección por llevar yerba uruguaya al Mundial: “Es inexplicable”

A dos semanas del inicio del Mundial, en exdiputado de Misiones Luis Mario Pastori cuestionó a la Selección Argentina. Pero lejos quedó el fútbol: el dirigente radical en realidad criticó la marca de yerba que llevan los jugadores a Qatar.

Pastori, quien fue legislador misionero por la UCR, mostró su indignación en Twitter: “Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya”, escribió.

En el mismo tuit, preguntó si había alguna “explicación oficial” al respecto y sostuvo que es “casi una provocación”. Junto con el posteo adjuntó una foto que le sacó a al televisor en el momento que se transmitía la noticia.

Allí se podía observar como en uno de los muchos baúles que despachó la AFA a Qatar había decenas de paquetes de yerba Canarias, una reconocida marca uruguaya que fue la elegida por los futbolistas del seleccionado.

Los comentarios no tardaron en aparecer y el exfuncionario fue duramente criticado. “Si a Messi la yerba Canarias no le da acidez se lleva yerba Canarias y se le saca la coparticipación a Misiones”, bromeó un usuario. “Siempre en los problemas importantes”, escribió otro.

Enseguida Pastori salió a aclarar que sus dichos no fueron en contra del equipo. “Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender, ¿no?”, señaló.

Fuente: TN