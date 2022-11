María Eugenia Vidal minimizó las embestidas de Javier Milei: «No me siento casta»

Pensando en 2023, Juntos por el Cambio está preparando varios candidatos y no solo por la presidencia, sino también en provincias y municipios. Una de sus precandidatas al máximo cargo es María Eugenia Vidal, que en los últimos días se sumó a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como los aspirantes al máximo cargo de parte del PRO.

Sin embargo, en una corriente similar está Javier Milei con La Libertad Avanza, quien probablemente tome votos del macrismo para hacerlos suyo. De esta manera comenzó una disputa entre las partes que el economista decidió profundizar tildándolos de «casta» y acusándolos de ser «funcionales al kirchnerismo» con sus decisiones políticas.

Ante esto, María Eugenia Vidal afirmó que «no se siente corrida por Milei» y agregó. «Cuando habla de casta, yo no me siento casta. Di todas las peleas anti castas. Derogué jubilaciones de privilegio, hasta la que iba a cobrar yo, y achiqué el Estado» recordó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2015 y 2019 bajo el Gobierno de Mauricio Macri.

Seguido a esto, subrayó que «más allá del discurso que puede parecer lindo, lo importante son las peleas reales más que las discursivas. Lo importante, más allá de lo que decimos, es lo que hacemos. No me siento cuestionada ni corrida», reiteró la funcionaria de Juntos por el Cambio en respuesta a las acusaciones del dirigente liberal.

Sin alianza

De cara al año electoral, se pensó en que Javier Milei podría sumarse a Juntos por el Cambio pero el diputado lo rechazó y María Eugenia Vidal lo ratificó. «Esa discusión de la la alianza es abstracta. Es categórico cuando dice que no quiere ser parte de Juntos por el Cambio y nosotros no nos vamos a romper. Nosotros nos sostuvimos en la derrota y en la victoria. Hace 8 años estamos juntos y es importante. No estamos para improvisar», concluyó la dirigente en TN.

* Para www.elintransigente.com