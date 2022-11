El Tucu Correa aún espera el llamado de Scaloni: asoma un viejo rumor sobre una disputa con Lautaro Martínez

Donde hubo fuego... resquemores quedan, podría ser la mejor reversión del refrán para explicar un foco activo de incendio que hay en la intimidad de la Selección. A diferencia de la gran mayoría de los entrenadores, Lionel Scaloni aún no confirmó la lista definitiva de convocados para el Mundial Qatar 2022 y, si bien es cierto que el DT espera por la evolución de los tocados, para terminar de decidir, un nombre genera la mayor de las dudas porque podría afectar lo más importante que tiene este grupo, la unión, y es el de Joaquín Tucu Correa.

Por sí o por no, por qué Scaloni aún no llamó al Tucu Correa

Los futbolistas argentinos que van al Mundial Qatar 2022 ya lo saben. También lo saben los que no, como Lucas Ocampos, y los que están en duda por cuestiones físicas, como Paulo Dybala. Lo saben porque el propio técnico de la Selección se ocupó de llamarlos, uno por uno, para confirmar si adentro, si afuera o si en veremos. Al único del ciclo que aún no llamó es a Joaquín Correa.

El Tucu debutó en la Selección en 2017 pero fue en el ciclo de Scaloni cuando se transformó en un clásico de la Albiceleste. El delantero del Inter de Milán estuvo en casi todas las convocatorias del actual entrenador y jugó 14 de los 49 partidos que registra el ciclo. Se transformó el jugador nacido en Juan Bautista Alberdi (Tucumán), en el primer suplente de Lautaro Martínez, goleador titular del equipo nacional y, curiosamente, su compañero en el conjunto italiano.

Lautaro Martínez, Tucu Correa y Agustina Gandolfo: qué pasó

Lo que pasó entre Lautaro Martínez y Joaquín Tucu Correa fue una mujer. Ni más ni menos que Agustina Gandolfo, la esposa del “Toro”. El affaire que la influencer mendocina habría tenido con Correa data de largo tiempo atrás y todo parecía saldado, pero algo de todo aquello quedó encendido y lo ocurrido en septiembre pasado, cuando Lautaro cerró su cuenta de Instagram mientras Agustina publicaba en paralelo un llamativo mensaje, reinstaló la historia y, sobre todo, el malestar que existe entre los futbolistas.

Lautaro Martínez y Tucu Correa: el vuelo que no quisieron compartir

La bruma de la infidelidad sobrevolaba y, aunque Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se ocuparon de desmentir los rumores -no así Tucu Correa, que solo hizo silencio- el 20 de septiembre pasado ambos delanteros tomaron vuelos diferentes para hacer el mismo trayecto desde el mismo punto de partida y hacia el mismo punto de llegada, coincidiendo además en día y hora de salida cuando partieron desde Milán y llegaron a Miami para formar parte de la delegación de la Selección que disputó los amistosos ante Honduras y Jamaica. La conclusión es, en definitiva, que no quisieron cruzarse.

El presente de Julián Álvarez que disimula la duda de Tucu Correa

Que Julián Álvarez protagonice un gran presente en el Manchester City es el argumento perfecto para disimular la duda que tiene Lionel Scaloni sobre si convocar o no a Tucu Correa y romper así el clima interno del grupo de la Selección o si finalmente citar al tucumano por lo que sabe que puede darle en el ataque del equipo durante el Mundial Qatar 2022 y rezar para que los problemas personales queden al margen.

Lo cierto es que el Tucu Correa aún no sabe si está adentro, si está en duda o si está afuera por pedido de un espíritu de grupo que ante un culebrón del pasado podría resquebrajarse en el momento menos indicado.

Fuente: TN