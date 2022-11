Festejó la última quimio en Rafaela y alegró a todos

Siempre hay un motivo para celebrar. Algunos son más sencillos que otros. Un partido de fútbol, por ejemplo. Hay otros que son verdaderos campeonatos que uno le gana a la vida. Ese fue el caso de Mary, que en las últimas horas, se volvió viral el miércoles en Rafaela, luego de salir a festejar por los alrededores de la Plaza 25 de Mayo su última quimio.

María de los Ángeles Vázquez Aguilar -tal cual es su nombre completo-, vecina del barrio Jardín, contó que “Me sentí un nódulo en febrero. El día que cumplí 50 años, la doctora me hacen la biopsia y para el 31 de marzo tenía el diagnóstico: cáncer de mama. Se me vino el mundo abajo. Cuando se los conté, a mis hijos también. Volví re mal en la moto, porque me ganó la ansiedad y fui sola al Hospital a buscar los resultados”, contó a Radio Rafaela.

“A veces venía bajón de las quimios y decía que estaba cansada, que no quería seguir. Mis hijos, que no lloraron adelante mío, me decían que era fuerte, que tenía que seguir, por ellos y por mí. Y me empecé a querer. Nos cambió la vida por completo”, comentó.

A la primera quimio llegué con mucho miedo. Las enfermeras me tranquilizaron y me avisaron que para la segunda iba a perder el pelo, que si quería me lo podía cortar. Yo decía que no tenía miedo a quedar pelada. Pero era de la boca para afuera, porque no me animé a pelarme. Pero me dolía tanto el cuero cabelludo, que entre mi hija y mi nuera, finalmente lo hicieron”, agregó.

Fuente: via pais