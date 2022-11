"Juguemos a ser presidente mientras Mauricio no está"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó esta tarde nuestra ciudad, oportunidad en la que brindó una conferencia de prensa en el Hotel Parra y posteriormente, en un hecho inusual y hasta antipático, fue al Bar Cyrano sin permitir el ingreso a la prensa.

A decir verdad, no faltó nadie del Pro y del Radicalismo de Rafaela y por momentos el "cholulaje" fue tal que podríamos decir que en Rafaela, la presencia de Larreta se vivió para algunos como la de un auténtico rock star, quizá demasiado.

Políticamente no fue mucho lo que dejó el alcalde porteño, habló de construir un país federal y en ningún momento se sacó el cassette que saben usar los políticos cuando se avecinan épocas de lecciones.

También Rodríguez Larreta caminó junto a los dirigentes locales por las calles de la ciudad sin despertar mucho interés en la gente, que en muy pocos casos lo reconocieron y se pararon a dialogar con quien está dispuesto a ser candidato a presidente de los Argentinos, ello, como nuestro título bien lo dice, mientras Macri siga jugando a las escondidas y no se decida a revelar sus verdaderas intenciones, que no son otras que tener una segunda oportunidad de enderezar los destinos de este país, que el kirchnerismo, con quien Larreta en off tiene buen dialogo, está destruyendo cada día un poco más.