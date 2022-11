José Luis Espert en modo yarará insultó a Juan Cabandié: «Inútil»

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, apuntó contra Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, y le pidió que se busque un trabajo «digno» fuera del Estado. Las críticas del economista se dieron en el marco de las declaraciones de Cabandié, quien dijo que las provincias debían hacerse responsables de los incendios y los problemas de contaminación.

«Si las Provincias se atienden solas el fuego, cerremos ese Ministerio nacional y que éste inútil de Cabandié y todos los que trabajan ahí, vayan a buscarse un trabajo digno fuera del Estado«, arremetió Espert en su cuenta personal de Twitter tras los polémicos dichos de Cabandié en Radio Mitre, donde buscaba desligar responsabilidades a otros dirigentes políticos por los incendios producidos en las provincias.

¿Qué dijo Cabandié?

«Argentina es un país federal y las provincias son autónomas y tienen la competencia de definir qué hacer con respecto a los recursos naturales«, sentenció Cabanadié y luego agregó: «El efecto de la Niña es global y, lamentablemente, a esto hay que sumarle el aumento de la temperatura promedio. Esto es el producto del cambio climático que genera condiciones muy adversas para los focos de incendios».

«El Estado nacional ha triplicado la cantidad de bases que tiene el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En el año 1996 existía una sola posta en la Patagonia y nosotros hemos sumado una en Misiones y estamos en proceso de sumar otra en Catamarca. Hemos duplicado la cantidad de brigadistas y pusimos una inversión impresionante.

«Lo que sucedió en Corrientes fue una intencionalidad que produjo distintos eventos ígneos, por eso esas prácticas las tenemos que desechar. La Argentina es un país federal y trabajamos con todas las provincias no importa el signo político. La Nación siempre mandó aviones hidrantes, personal, brigadistas y siempre estamos y no importa la provincia, el problema es que hay algunas que no tienen una formación de combate de incendios forestales», concluyó.

* Para www.elintransigente.com