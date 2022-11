Alberto Fernández le respondió a Luis Juez por sus dichos sobre la democracia: “Son una falta de respeto a la historia del país”

Desde Indonesia, adonde viajó para participar de la próxima reunión del G20, el presidente Alberto Fernández cuestionó duramente al senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, quien había afirmado que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”. El primer mandatario sostuvo que esas declaraciones “son una falta de respeto a la historia” del país.

A través de una serie de mensajes que compartió en su cuenta oficial de Twitter, entre los que incluyó el corte de video en el que se lo escucha al dirigente opositor decir aquella frase, Alberto Fernández decidió responderle al senador. “Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos. Poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años, a los peores días de nuestra historia”, escribió el jefe de Estado.

Entre otros puntos, Alberto Fernández remarcó que luego de la última dictadura militar, la sociedad argentina decidió “terminar de una vez y para siempre con el discurso autoritario y violento”, por lo que consideró que “quienes agitan fantasmas degradando la democracia, deben asumir la grave irresponsabilidad en la que incurren”.

“Nuestro deber es hacer una democracia más fuerte que a todos integre con justicia social. Porque la democracia sí nos ha mejorado la vida. Y como es perfectible, seguiremos fortaleciéndola para vivir cada día en una Argentina mejor. De hecho, gracias a ella, Luis Juez ha hecho su carrera. Espero que se retracte. Dentro de la democracia, lo que quieran. Afuera, nada”, cerró el Presidente.

La polémica comenzó unas horas antes, en el programa de televisión La Noche de Mirtha, conducido por Mirtha Legrand, en el que el cordobés realizó una crítica de fondo a la realidad política en el país desde 1983 a la fecha.

En ese contexto, el legislador, que integra el bloque de Juntos por el Cambio en la cámara alta del Congreso, hizo hincapié en el contraste de la situación económica de la ciudadanía de hace cuatro décadas con la actualidad. “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, sostuvo Juez, generando un tenso debate en la mesa.

Para justificar sus dichos, explicó que durante la democracia “se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando”. De inmediato fue cuestionado, y por eso intentó defender su postura al remarcar: “Estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica, no vamos a arrancar nunca”.

Esto molestó a Alberto Fernández, quien decidió contestarle por las redes sociales poco después de haber aterrizado, este mismo lunes por la mañana, en el aeropuerto de Bali, Indonesia, procedente de París, donde días atrás se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para hablar, entre otros temas, de la guerra en Ucrania.

En la isla del sudeste asiático, el mandatario argentino tiene previsto mantener encuentros con el presidente de China, Xi Jinping, y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, además de participar del G20, que comenzará formalmente hoy martes.

Con información de www.infobae.com