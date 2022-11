Luis Juez dijo lo que hoy pensaría Raúl Alfonsín

Por Carlos ZIMERMAN, Director de Grupo 24 Noticias

Las declaraciones de Luis Juez en el programa de Mirtha Legrand sobre que la democracia no le cambió la vida a los Argentinos causo revuelo. Algunos tramposos se prendieron de esos dichos, que expresado sin un plafón previo. hace que se nos ponga la piel de gallina.

Nadie puede dudar del espíritu y las convicciones democráticas de Juez, un político que siempre respetó la Constitución Nacional y el Estado de Derecho. Juez siempre se sometió a las leyes de la Democracia y jamás tuvo actitudes totalitarias como si las tienen los que hoy lo critican sin piedad.



Desde sus épocas en la Universidad Nacional de Córdoba como estudiante de Derecho y representando a la JUP, Luis Juez fue claro en su lucha en contra de la sangrienta dictadura que nos gobernó desde 1976 hasta 1983, quizá mucho más que algunos que hoy ocupan cargos nacionales y en 1983 pactaron con los militares un pacto de impunidad.

Juez dijo que esta Democracia "renga", como decía Raúl Alfonsín, no le está solucionando los problemas a la gente y si a algunos políticos que abusan de ella.

Cuando Alfonsín decía que con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se cura y se educa, estaba diciendo lo mismo que Juez dijo el Sábado en el programa de la señora Legrand.

Alfonsín lo que decía en sus históricos discursos era que no pensemos que solo era votar, que también se debía trabajar para solucionarle los problemas cotidianos a la gente, los problemas que la mayoría de los Argentinos hoy enfrentan y que no son otros que la falta de educación, salud, justicia y vivienda entre otros.

Seguro que si se compara con la vida misma, la que los militares y dictadores despreciaron, todos los otros problemas son menores y parecen insignificantes, pero los Argentinos, afortunadamente y sin olvidar nada, vivimos como normal transitar nuestros días en democracia, lo que no quiere decir que el sistema por si solo le haya solucionado algo a los que hoy no tienen que comer o mueren en los hospitales sin médicos ni materiales sanitarios.

La democracia tiene que darle la posibilidad a la gente de vivir mejor, y ese vivir mejor es poder acceder a una vivienda, poder comprarse un autito, salir de vacaciones, hacer estudiar a los hijos, curarse en un hospital y como también decía Alfonsín poder llevar el pan a la mesa los 30 días del mes.



Luis Juez dijo lo que la mayoría de los Argentinos pensamos. Esta democracia no le sirve a nadie y eso no quiere decir que agoremos dictadura, nada que ver, eso es una barbaridad, Juez no dijo eso.

Los que pensamos que esta democracia no le sirve a nadie. lo que en realidad queremos decir es que hay que hacer una exhaustiva autocrítica de estos casi 40 años de democracia que por ahora le solucionó los problemas a algunos pocos y casi nada a la gente común. esa gente de a pie que todos los días tiene que salir a trabajar y cada fin de mes ve que el salario no le alcanza.

Argentina necesita de políticos con poder de autocrítica sin tener miedo ni especular. Argentina no da más y es imprescindible que todos nos sinceremos y digamos lo que tengamos que decir para solucionar de una vez por todas esto que hoy nos sucede y no es otra cosa que la perdida de la esperanza.



¿Quién puede decir que la democracia le solucionó algo cuando ni se puede ir al supermercado por los permanentes aumentos de precio y el salario no alcanza más allá del día 10?

¿Quién puede decir que la democracia le solucionó algo cuando los médicos se van despavoridos de los hospitales públicos por el paupérrimo salario que reciben.?

¿Quién puede decir que la democracia le solucionó algo cuando la educación está por el piso y los maestros ganan sueldo de miseria.?

Nadie puede decir que la democracia le solucionó algo a los jubilados cuando ni siquiera pueden comprar los remedios para tener una vejez digna y si no fuera por la ayuda de sus hijos les sería imposible siquiera comer todos los días.



Juez dijo lo que muchos no se animan. Juez no tiene filtro y ese es su mayor virtud, mal que le pese a los tramposos que hoy lo critican sacando de contexto sus dichos.

No, esto no es una democracia real, es una democracia renga y que nadie se asuste. Es verdad lo que dice juez, seguramente son muchos los políticos que lo piensan, solo que no lo dicen por especulaciones mezquinas, las mismas especulaciones que nos llevaron a estar en la decadencia después de casi 40 años de haber votado para que CON LA DEMOCRACIA NO SOLO SE VOTE, TAMBIÉN SE COMA, SE CURE Y SE EDUQUE.