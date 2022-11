Los argumentos de Cristina Kirchner para pedir que separen a la jueza que investiga su atentado

Los cruces entre Cristina Kirchner y la Justicia son casi moneda corriente, aunque desde el primero de septiembre que eso se agravó. Aquella noche, a la vicepresidente le gatillaron dos veces a centímetros de su cara y comenzó una investigación encabezada por María Eugenia Capuchetti, a quien acusó de cometer «irregularidades» en el manejo de la misma.

«En este video de 4 minutos, 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti«, escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter junto al contenido audiovisual relatado por Julia Mengolini en off. Cabe recordar que la dirigente del Frente de Todos ya cargó contra la letrada durante la semana, aunque ahora vía redes sociales.

«El lunes Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Sabag Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina», inició el video.

Seguido a esto, señala que «durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices ‘de Sabag Montiel’, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado«, detalló Cristina Kirchner. También recordó que la magistrada «rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carrol», miembro de un grupo de extrema derecha, a quien Sabag Montiel, de puño y letra, indicó como ‘la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados'».

«Carrol, el mismo que habría viajado al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia, a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman» agregó la exmandataria. Sin embargo, señaló que «cuando lo citó a declarar, ya era tarde. El día anterior, Carrol había borrado todo el contenido de su celular», se lamentó la dirigente.

Cristina Kirchner apuntó a la oposición

Sin embargo, el video no termina allí. La vicepresidente cargó contra Juntos por el Cambio, quien tiene a Gerardo Milman como gran acusado. A esto, Cristina Kirchner le agregó que él «había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios».

«¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina?», cuestionó la exmandataria, que se contestó: «Aún no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo investigó«. También criticó que no avanzó sobre «una pista fundamental» del atentado, como «la nota manuscrita que refería a la regla Tueller» que tenía Brenda Uliarte en su domicilio.

La regla Tueller es «una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a la fuerza de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich, cuando Gerardo Milman era su viceministro», explicó la exmandataria en el video.

Más contra Capuchetti

Por último, la ex mandataria afirmó que «durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En esos años la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina«, aseveró.

«Como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo período en que se desarrolló el espionaje ilegal», arremetió la líder del Frente de Todos en el contenido audiovisual que publicó.

Por último, reveló «un hecho que siembra más sospechas aún: en los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación». Recopilando todo lo informado, Cristina Kirchner afirmó que es «insostenible» que siga al frente de la causa.

* Para www.elintransigente.com