Las incógnitas de la Selección para el debut en el Mundial ante Arabia Saudita: hay tres puestos sin confirmar

La Selección argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Será la primera prueba de un torneo que no permite errores y tropiezos: una caída te puede complicar y llevarte hacia la eliminación. Por eso Lionel Scaloni busca confirmar en su cabeza el equipo lo más rápido posible.

Hay motivos para ilusionarse porque el equipo llega encendido, con el ánimo por las nubes tras ganar la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia. Además, Lionel Messi está en un nivel increíble.

El equipo titular de la Selección argentina para enfrentar a Arabia Saudita

Emiliano Martínez

Un lateral derecho. En el plantel hay tres: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Juan Foyth.

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Un lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

Rodrigo de Paul

Leandro Paredes

El reemplazante de Lo Celso: los candidatos son Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Ángel Di María

Las tres dudas están en los laterales y en el volante izquierdo.

Este jueves será el primer entrenamiento de la Selección argentina en medio de un clima enrarecido luego de que Scaloni afirmara que podría hacer cambios en la lista de convocados. Acuña y Nicolás González tienen dificultades físicas que no les permitirían disputar el torneo con normalidad.

Las frases de Lionel Scaloni que alarmaron a la Selección argentina

“Tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte el cien por ciento. Tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad”.

“Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”.

Fuente: TN