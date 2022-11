Horacio Rodríguez Larreta apuntó al 2023: «No insistamos en la confrontación y busquemos consensos»

Horacio Rodríguez Larreta les respondió a aquellos dirigentes, dentro de Juntos por el Cambio, que lo tildan de «tibio» o «paloma«. El jefe de Gobierno porteño quiso replicar con hechos que no es como lo califican algunos «extremistas» de la alianza. Remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires hay el delito más bajo de la historia y se eliminaron las bandas más importantes de narcotráfico. Asimismo, indicó que es necesario llegar a consensos.

El mandatario porteño, con la templanza que lo caracteriza, les contestó a los dirigentes que lo acusan de no ser más fuerte en sus decisiones y declaraciones: «Creemos en los hechos. Ponerse en una tribuna a ver quién grita más fuerte, no pasa por ahí la dureza. Hay que tener lo que tener para enfrentar al Gobierno nacional y mantener las escuelas abiertas cuando quisieron cerrarlas«, sostuvo en LN+.

En caso de postularse para presidente y ganar las elecciones, explicó qué se debe hacer con dirigentes sindicales como el de Camioneros: «En un país con patoteros como Pablo Moyano, nadie invierte. Hay que enfrentarlos como enfrentamos en la Ciudad todos los días. La diferencia es que nosotros gobernamos, todos los días tenemos desafíos», enfatizó el alcalde porteño.

Por otra parte, aclaró por qué pretende ser dialoguista y no ser tajante con los políticos que tienen una mirada diferente: «Si no se consigue un acuerdo amplio, la transformación que necesita la Argentina no es sostenible. Hay que terminar con la grieta, la polarización y la antinomia. Hay que tener mucho más coraje para buscar un acuerdo con el que piensa diferente que para ponerte en una tribuna a tirar piedras«, aseveró.

Como cierre insistió en conseguir una vía de conversación con las diferentes fuerzas que componen a la política argentina: «Intentemos algo diferente ¿Es difícil? Obvio que es difícil, pero intentémoslo. Por el camino de la confrontación estamos como estamos. No insistamos con eso. Es un péndulo que está cada vez más abajo«, sentenció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

* Para www.elintransigente.com