El drama del Chapu Martínez en el Mundial: recibió amenazas de muerte e hizo un descargo lleno de angustia

None

Martín “Chapu” Martínez es un influencer argentino que se hizo viral antes del Mundial de Rusia 2018 por su hit “Traeme la copa, Messi”. A raíz del resultado de la Selección argentina en aquel certamen, muchas personas en las redes sociales lo tildaron de “mufa” y en las últimas horas, tras la caída en el debut en Qatar 2022, todo se salió de control: lo amenazaron de muerte.

En un video que subió a su historia de Instagram se lo puede ver llorando, muy angustiado, y agradeciendo los mensajes de apoyo. En esta suerte de descargo asegura que “mi familia la está pasando muy mal” y adelanta que este miércoles hablará en profundidad sobre el tema.

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, compartió en su Twitter un chat con el comediante Grego Rossello. En los mensajes que intercambiaron se escucha un audio del Chapu Martínez desconsolado tras recibir una amenaza de muerte por parte de distintos usuarios: “No sé qué hacer, me pone mal”.

El Chapu, que se viralizó durante el partido de Argentina por su presencia en el Estadio de Lusail, lamentó que su familia estuviera tan preocupada y dolida: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, atravesado por la angustia del Chapu, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”

Fuente: TN