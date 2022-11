Melody Luz organizó una feria americana y ofrece ropa de Alex Caniggia con precios de hasta $100 mil

Mientras Alex Caniggia protagoniza un escandaloso enfrentamiento con L-Gante por el tipo de música que hace y por no pertenecer a la “high”, Melody Luz organiza una feria americana virtual.

Hace un par de horas, la exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece) subió a sus historias de Instagram una foto donde se veía una montaña de ropa y calzado.

“Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado”, escribió. Y agregó: “Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando”.

Acto seguido, aclaró que los precios irán desde los 2.000 pesos y hasta los 100.000 pesos. Respecto a los talles, señaló: “Hay prendas en XS, S, M y L, y zapatillas y botines en número 43 y 44″.

Fuente: TN