El Pollo Álvarez fue censurado en Qatar cuando hacía una nota en vivo: lo retuvieron y le taparon la cámara

En medio de la cobertura del Mundial que está haciendo Nosotros a la mañana (eltrece), el Pollo Álvarez sufrió una situación violenta en Qatar: una persona que no quiso que se muestre la zona en la que estaba grabando la nota le exigió que se fuera.

El hombre le tapó la cámara y lo retuvo durante unos minutos, mientras el conductor del ciclo intentaba seguir con la entrevista que le estaba realizando al reconocido militante peronista Tula.

Qué le pasó al Pollo Álvarez en Qatar cuando hacía una nota en vivo

La idea de la nota era hablar con el dirigente en la zona más barata de Qatar Barwa Village. “Es insólito lo que pasó. Salimos del lugar. No sabemos bien quién era porque no nos dijo. Da miedo. Lo primero que pensé era que me iban a meter preso”, explicó Álvarez.

El periodista detalló que tiene todos los permisos para transmitir desde la calle, ingresar a las casas y mostrar a los supermercados, uno de los objetivos de la nota. “Le explicamos que teníamos el permiso, pero él nos dijo que era un lugar privado”, agregó el conductor.

Minutos más tarde, cuando la producción de Nosotros a la mañana se alejó de la zona del conflicto, volvió a tener un episodio similar que obligó al equipo otra vez a apagar las cámaras y retirarse.

Fuente: TN