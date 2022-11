Larreta a Fantino: "cuando seas gobernador de Santa Fe no vas a tener que venir a pedirme las obras"

En la jornada del jueves 24 de noviembre, el conductor Alejandro Fantino recibió en Neura al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Durante su intercambio, ambos tocaron diversos temas, desde lo que es el día a día del funcionario hasta el presente de la Selección Argentina. Sin embargo, como era de esperarse, el foco fue puesto en la precandidatura de Larreta para la presidencia en 2023.

En esta línea, aunque lo planteó como una situación hipotética, Fantino lanzó la posibilidad de ser Gobernador de Santa Fe. A partir de esto, le consultó a Larreta, en caso de que sea elegido Presidente, cómo sería la negociación con el Gobierno para llevar a cabo obras públicas en su provincia.

Llegando al final de la entrevista, que se extendió por más de una hora, Fantino manifestó: "Mirá si algún día soy Gobernador de Santa Fe y vos sos Presidente. Cuando yo te vaya a pedir obras para mi provincia, ¿cómo es? ¿Cómo me vas a trata? ¿Si te tiro buena onda me vas a dar y si te tiro mala onda me vas a poner tomando sal?". Así, el conductor le dio pie a Larreta para lanzar algunos conceptos de lo que será su carrera por la presidencia.

"Tenemos que reconstruir un país federal en el cual vos tengas la plata para hacer las obras que quieras hacer y vos como gobernador decidís con los santafesinos qué obra va primero y cuál va segunda y cuál va tercera en Santa Fe. Si no, con el sistema que tenemos que es unitario, que eso lo hizo el kirchnerismo, de concentrar los recursos", respondió el Jefe de Gobierno. Y desarrolló:

"Ser federal significa que cuando seas gobernador no me vas a tener que venir a pedir porque vas a tener tus fuente de recursos y vos vas a ser el responsable de decidir si las obras las ponés en el calado de la Hidrovía o la ponés en las rutas, o la ponés en dos escuelas o en lo que vos decidas. Los santafesinos tienen que decidir"

A partir de esto, Rodríguez Larreta aprovechó para criticar al Gobierno Nacional, al que tildó de "totalmente unitario". Por su parte, Fantino coincidió con que en el interior del país, la sensación que prevalece es la de que los burócratas que toman decisiones sobre las provincias pertenecen a la CABA, es decir, desconocen los lugares que administran.

"Lo que te digo no es una opinión, mirá los datos. Los datos de cuánta plata maneja el Gobierno Nacional comparado con las provincias. Y vas a ver que el mayor centralista de la historia es un presidente que vino de Santa Cruz [Néstor Kirchner]. A partir del kirchnerismo se concentraron los recursos en el Gobierno Nacional", agregó el funcionario de Juntos por el Cambio.

No digo que no hagan nunca una ruta en Santa Fe, por ahí hacen alguna. Ahora, se la tenés que venir a mendigar vos al Gobierno Nacional. No digo que no la gasten en la provincia, pero ¿quién decide que ruta se hace en Santa Fe? ¿Y quién debería decidir? El Gobernador de Santa Fe.

"Yo te garantizo que cuando vos seas gobernador de Santa Fe no vas a tener que venir a pedirme las obras", cerró Larreta, con un guiño para Fantino.

Fuente: Urgente 24