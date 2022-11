Tarjetas al límite: los créditos disponibles para compras van detrás de la inflación y afectan al consumo

Los límites de compras con tarjetas de crédito -en un pago o en cuotas- en general van detrás de la inflación y para los consumidores financiarse para adquirir productos de alto valor, como electrodomésticos o viajes, es cada mes más difícil.

Las subas generalizada de los precios hacen que se alcancen más rápido los cupos establecidos por las empresas emisoras de tarjetas. Desde el sector comercial, advierten que la situación ya genera un freno al consumo, con más casos de clientes que al momento de concretar una compra descubren que no cuentan con el cupo necesario, y optan por usar más de un plástico, dividiendo el monto.

Los límites de compra de las tarjetas son determinados por cada banco y emisor directo. En algunos casos, esos montos se actualizan en forma automática cada tres meses, a partir de distintas variables. La principal es el ingreso del cliente, pero también se miran otros factores como su comportamiento histórico y qué tan endeudado está en todo el sistema. “No hay una fórmula única, para cada cliente es algo distinto”, aseguraron desde una de las entidades.

“Las tarjetas de crédito están colapsadas. En los comercios, uno ve como los clientes tratan de pagar en cuotas pero cuando empiezan a probar las tarjetas no tienen cupo. No se ha ampliado del todo la parte crediticia de las tarjetas y eso hace que los clientes prioricen otras cosas. Usan las tarjetas para ir al supermercados y hacer compras esenciales y otro tipo de gastos quedan para una segunda instancia”, contó a Infobae Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba).

Desde una cadena de electrodomésticos aseguraron que los montos limitados por debajo de la inflación hoy son un “gran problema” y que tuvieron la oportunidad de plantearlo a la Secretaría de Comercio durante las negociaciones por el programa Ahora 30. “Para comprar un aire acondicionado o un televisor tenés que tener cupo. Los límites no alcanzaban y muchos que querían comprar venían arrastrando cuotas largas y se veían rechazados”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

En el sector financiero aseguran que los bancos, en general, ya implementaron entre tres y cuatro subas anuales de los límites máximos de compra pero que acompañaron los incrementos en los ingresos de sus clientes, que no siempre le ganaron a la inflación, por la disparidad en las paritarias de los distintos sectores.

También hubo casos de bancos que apostaron a incrementar por encima de la inflación, como una estrategia comercial.

“Entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022 subimos en promedio los límites de tarjetas en un 114% a alrededor del 90% de nuestros clientes. El límite puede ser utilizado en su totalidad para cualquier tipo de compra, inclusive los planes Ahora. Buscamos diferenciarnos a través de la ampliación de límites, ya que sabemos que es un atributo del producto muy valorado actualmente por nuestros clientes”, dijo a Infobae Mariano Mancurti, head de Tarjetas de Crédito de HSBC Argentina.

“Los límites de crédito y de compra generalmente tienen que ver con niveles de ingreso de los titulares de las tarjetas y no se actualizan automáticamente por inflación sino de acuerdo a la capacidad de ingreso. Está ligado a los aumentos de sueldo y ahí empieza una evaluación que cada entidad hace de acuerdo a su criterio, si su cantidad de clientes están consiguiendo aumentos o no. Los sueldos vienen de atrás de la inflación y por prudencia muchas entidades van incrementando los límites con menos rapidez que la variación del índice de precios”, comentó a este medio Guillermo Barbero, socio de la consultora First Capital Group.

“Eso produce un gap, los precios aumentan y los límites se quedan atrás. Por lo que antes podías comprar una TV y una heladera en 12 cuotas, ahora alcanza solo para una TV. También pasa con los viajes, con lo que antes podías financiar un viaje para los 4 miembros de una familia hoy llega a solo dos”, agregó Barbero.

Con todo, el especialista recordó que cuando una entidad calcula el límite de crédito tiene en cuenta los intereses que va a pagar ese cliente que hoy son mucho más elevados que en los meses anteriores, lo que también afecta el límite de crédito disponible.

En el caso de las compras en dólares, según un informe de First Capital Group, en octubre hubo una disminución del 20% en las operaciones con tarjetas de crédito como resultado de las limitaciones para pagos en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio oficial de referencia.

* Para www.infobae.com