Alfredo Cornejo: “Las autoridades de la UCR no tienen vocación de empoderar un candidato a presidente y se agota el tiempo”

Además de cruzar a Gerardo Morales por sus críticas a Mauricio Macri, el senador Alfredo Cornejo también expresa sus diferencias con las estrategias que el jujueño lleva adelante en el Comité Nacional de la UCR. En una entrevista con Infobae, consideró que las autoridades deben “empoderar” a un radical para que sea el único candidato a presidente del espacio, con el objetivo de enfrentar al PRO dentro de Juntos por el Cambio. En esa línea, el mendocino cree que, por el contrario, el partido centenario se dedica a debilitar a Facundo Manes, la última figura que se sumó para las elecciones legislativas de 2021.

Mientras en su provincia lo reclaman para que regrese como candidato a gobernador y, de ese modo, suceder a Rodolfo Suárez, el presidente del interbloque de Senadores se resiste a dar definiciones sobre su candidatura. Mientras tanto, se muestra muy cercano a Patricia Bullrich en las recorridas por el interior del país pero descarta - por el momento- la posibilidad de integrar una fórmula presidencial. “Suena frívolo hablar de candidaturas a esta altura”, aclara.

— ¿Mantiene la incógnita sobre su futuro político? ¿Va a ser candidato a presidente o gobernador de Mendoza?

— Si bien comprendo la necesidad de los dirigentes de mostrarse en el proceso electoral, entiendo que es mucho más fuerte la necesidad de conectar de alguna manera con el ciudadano común. Los ciudadanos tienen un nivel de incertidumbre que no se lo resuelve el político individualmente, se lo resuelve un sendero, un camino, un proceso de saber a dónde ir. Ese sendero no lo estamos mostrando. No lo está mostrando el Gobierno, que tiene la responsabilidad mayor, pero tampoco estamos mostrándolo nosotros.

En este contexto, las candidaturas suenan como frívolas. Esto se decodifica en el ciudadano como que estamos más preocupados por nuestra carrera política que por sus problemas. Necesitamos profundizar los temas programáticos que los tenemos - con definiciones concretas - pero no son finos sobre cómo vamos a lograr esos objetivos. Hay mucha campaña pero hay generalidades respecto de cómo hacerlo.

— Pero hay expectativa en Mendoza por la imposibilidad de reelegir de Rodolfo Suárez y a nivel nacional por su cercanía a Patricia Bullrich.

— Las dos cosas tienen base fáctica. En mi provincia mi paso por la Gobernación tiene una buena aprobación, con lo cual siempre me deja en esa carrera, el propio gobernador quiere que yo sea el candidato y muchos intendentes lo han dicho en público.

La proximidad con Patricia tiene que ver con un recorrido que hemos hecho juntos desde que ella era ministra de Seguridad y yo gobernador pero se profundizó durante la pandemia, en el 2020, como presidentes de nuestros partidos. Ambos hablábamos de que este país no podía hacer una cuarentena de un país desarrollado porque no tiene financiamiento y no hay ahorro público ni privado. Lo decíamos a los dos meses de que se iniciara y la mayoría de la dirigencia se escondía. También trabajamos juntos en la elección del 2021 y eso nos ha aproximado pero de ahí a hacer conjeturas para acompañarla en un fórmula, ese paso no lo doy porque creo que hay que esperar.

— Sin embargo, cree que la UCR debe tener un candidato definido.

—El radicalismo no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo.

Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015, que se sabía que Macri ganaba las PASO, pero hay un pelotón del PRO por encima de los radicales que se miden. Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional. No tiene vocación el radicalismo de hacerlo.

— ¿Por qué decís que lo debilitan a Facundo Manes?

—El comunicado del Comité Nacional fue un golpe duro porque él hablaba desde el radicalismo y ese comunicado lo debilitó.

— Pero Gerardo Morales se pronunció como candidato a presidente. ¿Cómo lo ve en ese rol?

— Se ven progresos en su paso por la Gobernación de Jujuy pero creo que hoy hay una demanda por un radicalismo mucho más representativo de sectores privados, emprendedores, empresarios, trabajadores y no está leyendo bien esa demanda. Pero tiene condiciones.

— Pero no le gusta cuando critica a Mauricio Macri.

—No, sobre todo cuando muestra diferencias tajantes dentro de la coalición. No creo que conecte con la demanda ciudadana que tenemos en Juntos por el Cambio y tampoco creo que le haga bien al radicalismo. El simpatizante radical está más angustiado porque esta coalición no se fracture y se mantenga unida que por buscar una identidad partidaria.

— ¿A Macri lo ve candidato?

—Hoy no lo veo candidato. Pero creo que ha hecho contribuciones a la unidad. Él también debe tener sus dudas y tiene todo el derecho si es candidato pero no lo veo.

— ¿Sigue pensando que en el PRO hay candidatos que miden más y por eso hay que ir a formula mixta?

—Si empoderamos a alguien podemos competir pero tenemos que poner a todo el radicalismo detrás y eso no está sucediendo. Objetivamente, las encuestas dan a referentes del PRO por encima de los radicales.

Respecto a las fórmulas mixtas no lo planteo como un requisito indispensable. Creo que se va a dar lo del 2021: que se mezclaron radicales con PRO en todas las listas de las 17 provincias donde fuimos a una PASO. Creo que hay un espíritu de coalición en las segundas líneas que en las primeras y sería saludable, para no cometer los errores de 2015. En ese espíritu suena mejor la fórmula mixta.

— ¿Qué significó la foto en Mendoza con Rogelio Frigerio y Miguel Ángel Pichetto?

—En el Frente Cambia Mendoza incorporamos dos nuevos partidos: el MID, que Rogelio Frigerio está intentado representar, y Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto que lo están formando. Nosotros estamos colaborando en la conformación de esos dos partidos y están plenamente incorporados al Frente Cambia Mendoza.

— ¿Se ve influyendo en la candidatura a gobernador de Mendoza?

—Intento influir en la política general de Juntos por el Cambio, en el programa y en las candidaturas en el futuro inmediato. Estoy trabajando para eso en lo nacional y entiendo que voy a tener influencia y mucha responsabilidad en Mendoza. Hay varios que han mostrado su interés, generalmente los intendentes de los departamentos más grandes como Godoy Cruz, Las Heras y la ciudad capital. A los tres los avalan sus trayectorias como administradores pero lo mismo que pienso a nivel nacional lo pienso provincialmente: hay que discutir mejor cómo profundizar el proyecto y pensar el programa de gobierno. En el caso de Mendoza con doble obligación porque ya vamos a cumplir 7 años de estar gobernando.

* Para www.infobae.com