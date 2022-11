Ricardo López Murphy alertó sobre las provincias sin PASO en 2023

El diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy hizo una autocrítica sobre la danza de nombres e internas cruzadas en Juntos por el Cambio y afirmó que al espacio opositor le "hace mal el carrusel de candidatos".

"No hemos podido arreglar los conflictos que tenemos en muchas jurisdicciones en donde no hay PASO. Lo primero que tenemos que arreglar es eso y lo segundo un programa que le dé tranquilidad a los argentinos, mientras que las candidaturas yo prefiero que las resolvamos más adelante. Nos tenemos que ocupar en anunciar por qué va a ser diferente con nosotros", definió el economista.

Pese a que la propuesta de suprimir las PASO en 2023 del oficialismo perdió fuerza en el Congreso, a nivel provincial es distinto. Hasta ahora, son doce las provincias que definieron desdoblar los comicios del cronograma nacional, mientras que la mayoría del resto aún no lo definió.

La última en confirmarlo fue Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, y aspirante a competir por la Presidencia.

Dólar soja

Sobre el anuncio por parte del Gobierno, que espera que las cerealeras aporten u$s3 mil millones a la recaudación, aseguró que "es un préstamo carísimo que ya ha dado grandes pérdidas, estás comprando a 225 y vendiendo a 160 y pico. Es un parche y una discriminación enorme con los otros sectores de la economía".

En diálogo radial, el legislador opositor aseguró que es "inútil" porque "lo que hace es asegurar futuras exportaciones". Según López Murphy, se estuvo "jugueteando al borde del abismo" ya que "hay pérdidas que están ocultas" y habló de sus efectos en la sociedad.

"No podemos generar con la población esa angustia y esa fantasía. Los países necesitan cierto horizonte y serenidad, saber una expectativa razonable", marcó.

Consultado sobre si debe hacerse un ajuste, el líder de Republicanos Unidos expresó que "no hay muchas alternativas" y que la oposición "no debe ser un carrusel" de candidatos. Y agregó: "O lo hacemos rápido o el Gobierno futuro marcha, acá no va a ver una luna de miel, va a ver un tiempo mínimo donde se espera que el nuevo Gobierno actúe con transparencia para poner en orden este caos".

Por último, López Murphy remarcó que "el tiempo para los experimentos se acabó" y, según su visión, "uno si mira los números abstractos no es tan terrible" pero "es un país que no inspira credibilidad". "Debemos transformarnos en un país que le de confianza a quienes quieran invertir sino vamos a pasarla muy mal, todo lo que no hemos hecho en estos años del kirchnerismo, es lo que hay que hacer", concluyó.

Con información de www.ambito.com