¿Funcionales al peronismo?

El intendente Pablo Javkin, la senadora Carolina Losada, el socialismo y un sector del PRO avanzan en la conformación de un espacio dentro del no peronismo de esta provincia. A la movida que organizaron en el Concejo rosarino se le sumaron varias reuniones privadas más. En los últimos días progresó la construcción del eje, reglas de juego de competencia y candidaturas. La tribu amarilla que lidera el diputado Federico Angelini podría sumarse. El diputado provincial Maximiliano Pullaro quedó en la vereda de enfrente.

El frente de frentes va camino a convertirse en realidad, pero dentro de ese abanico empieza, de a poco, a consumarse el esquema de alianzas y sociedades. De un lado, Pullaro y una pata PRO, la que conduce el diputado Gabriel Chumpitaz. El exministro de Seguridad de Miguel Lifschitz ya está lanzado y presiona duramente para la construcción opositora. Tanto que terminó enfrentado al socialismo, su ex gran par y amigo.

La otra pata se viene conformando con prisa y sin pausa. De eso hablaron el lunes feriado, en un café de reminiscencia parisina de Rosario, tres dirigentes, todos varones: el socialista Joaquín Blanco y los radicales Martín Rosúa y Julián Galdeano, armador y padre político de Losada. Del cónclave PS – UCR se sacan varias conclusiones.

La primera es que avanzan de manera concreta en el armado de un eje opositor. La segunda es que Galdeano y Javkin afinaron su vínculo y recuperaron confianza. La tercera, que el radicalismo de Santa Fe no está tan ordenado. La cuarta, que el socialismo jugará dentro del frente de frentes.

Las candidaturas a la gobernación llegarán luego. Losada no se bajó por el momento y en la UCR que la rodea confían en que la senadora competirá en Santa Fe. “No la va a dejar pasar”, cree un dirigente radical de Rosario. La vicepresidenta de la Cámara alta no larga prenda y para bajarse tiene tiempo. Quedan al menos cinco meses para el cierre de listas en la provincia.

Javkin está a la expectativa. “Él va”, insiste un funcionario del intendente. Finalizada la pandemia, el rosarino se abraza a la obra pública, la gestión y al armado político fuera de la city. Expertise política no le falta y alentó desde el vamos un frente a la santafesina. El socialismo, por su parte, apuesta por la historia de Clara García y promete postulaciones en todas las categorías. Y ante el embate de Pullaro, avala el nuevo continente, no tan distinto del Frente Progresista. Con una porción PRO adentro, pero no a la cabeza del armado.

De eso también se habló en el café de un shopping del barrio top Fisherton. Debajo de la Casa Gris hay varias cosas por resolver en una alianza. Reglas de juego en Rosario, en Santa Fe, en las categorías legislativas. Candidaturas únicas o primaria abierta ¿Juegan todos y todas o se acuerdan los nombres? ¿Fórmulas puras o cruzadas?

La tribu PRO que está dentro del novel eje es la que lidera la concejala de Rosario Ana Martínez, quien tranquilamente podría disputar la intendencia, pero no se descarta que también juegue de este lado la pata de Angelini, quien busca empresario con perfil exitoso para competir por la Casa Gris. Tiempo al tiempo.

La guerra Pullaro – socialismo tuvo otro capítulo este jueves. A nadie le sirve que la sangría se extienda, por lo que habrá que acomodar los melones. El PS y la UCR tienen pendiente desde hace unas semanas una bilateral de partido a partido, de tribus a tribus. Primero el radicalismo tendrá su mesa interna este martes 29. Ahí también hay frutas por enderezar. Aquella postal opositora sobre justicia y seguridad que se proyectaba para el lunes corría riesgo de cancelación, como adelantó este medio.

La generación de este nuevo esquema no debería ser a espalda y en rechazo a otro. Construir antipullarismo no debería ser el camino. Es cierto que todavía resuenan las broncas entre el socialismo y esa pata UCR. A tal punto escala el malestar que un sector del socialismo amaga con denunciar a un joven legislador radical, pero la tensión no debería pasar de ahí para respirio y alivio de todos y todas.

Con información de Letra P, sobre una nota de Pablo FORNERO