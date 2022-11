La comparación de Aníbal Fernández entre Argentina campeona en Qatar y la reelección del FdT: “Las dos cosas son fáciles”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, trazó un particular paralelismo entre la Selección Argentina y el Frente de Todos. Confiado, señaló que “es fácil” que el equipo de Lionel Messi gane el Mundial de Qatar y que el Gobierno Nacional sea reelecto en 2023 pese a la crisis económica y a la interna oficialista. No obstante, reclamó que Alberto Fernández y Cristina Kirchner superen sus diferencias y manifestó que la mesa política que reclama La Cámpora es un planteo “mamarrachesco”.

Invitado a los estudios de C5N, al funcionario se le preguntó si era más fácil que Argentina gane el mundial o que el oficialismo reelija. “Las dos cosas son fáciles”, respondió Fernández remarcando que tanto al Seleccionado Nacional como a la coalición los ve “competitivos”. Aunque hablando específicamente de política, aclaró que “hay que ordenar” el interior del FdT “para que todos quepamos dentro del mismo espacio”: “Lo podemos conseguir, no tengo dudas”.

Al respecto fue consultado por el espacio de discusión que le han reclamado a Alberto Fernández dirigentes como Máximo Kirchner y Andrés Larroque. “Qué mesa política, si hay un Presidente gobernando. Habiendo un Presidente de la Nación peronista, es el que conduce. No corresponde, me niego terminantemente a que exista una mesa política”, contestó.

“¿Qué le van a decir al Presidente lo que tiene que hacer? Es mamarrachesco. El presidente está ejecutando las políticas públicas nacionales en nombre de una responsabilidad que le asignó la Constitución y el pueblo argentino puso en su mano”, enfatizó el titular de la cartera de Seguridad que consideró que el Jefe de Estado debe “terminar su gestión como corresponde” y “ser el que reelija” por parte del Gobierno. “Una mesa política tiene que ser conducida por el Presidente y viendo cuáles son las mejores formas que le podemos dar a esa discusión”, planteó.

Más allá de su defensa hacia Alberto Fernández, el ministro expresó que se puso “contento” con el último discurso de Cristina Kirchner en La Plata. Calificó como “saludable” la reaparición de la Vicepresidenta; destacó que haya “reivindicado acuerdos políticos” y “la eliminación de la violencia política” pero respondió a sus críticas con respecto a la seguridad: “Cristina es el mejor cuadro político de los últimos 100 años, le tengo un enorme cariño, siento amor por ella. Pero si dice algo en lo que no estoy de acuerdo yo no digo ‘amen’ a cualquier cosa”. “No voy a aceptar que me digan que las fuerzas se conducen sola; las fuerzas las conduzco yo, y las ejecutan profesionales preparados; yo se lo que hago y lo que digo”, agregó.

Retomando el tema de la interna en el oficialismo, el funcionario del Gabinete Nacional señaló que “se requiere que tanto Alberto como Cristina -que son los autores de la situación en la que nos encontramos- hablen entre ellos”. Insistió que no debe ser una “mesa política” sino los dos máximos exponentes que “construyeron este frente”. “Ninguno de los dos son de arrear con un palito”, advirtió.

Consultado por las candidaturas del año que viene, Fernández dijo que hablar de eso ahora “es una exageración” y que todo se conocerá entre marzo y abril del año próximo. Pero tiene en claro que “el candidato debe ser el Presidente porque así fue concebido, porque llegó al lugar donde tenía que estar, dio una pelea que ninguno se animó a dar, le tocó hacer todas las feas y las bancó. El Presidente está absolutamente convencido y dispuesto a dar una pelea que debe dar porque hizo todo lo que tenía que hacer para beneficio de los argentinos, puede gustar o no, ser mas lenta, mas fría o mas dura pero es la Argentina que encontramos”, agregó.

Y si bien supone que “nadie le va a hacer una PASO” a Alberto Fernández, señaló que el que quiera competirle en internas que lo haga.

En este marco, se le recordó que Larroque había manifestado tener la “sensación de que no hay una preocupación central en ganar las elecciones” de parte del mandatario. “Le tengo mucho cariño al Cuervo aunque normalmente no coincidimos en este tipo de expresiones pegadas con moco. ¿Cómo el Presidente no va a estar pensando en ganar las elecciones?”, le respondió al ministro bonaerense.

Para evitar generar nuevas polémicas, aclaró que no daría nombres, pero se mostró molesto porque “el debate del Frente de Todos es desordenado y en algunos casos mala leche”. “Todos acá se colgaron de algún beneficio que les convenía, llegamos todos juntos al Gobierno, armamos una estructura de poder y después cada uno fuimos diferenciándonos y teniendo un discurso propio. Esas cosas no son saludables. Esas cosas tienen que resolverse y ordenarse”, analizó.

“Hay gestos, expresiones, actitudes mala leche, se dicen cosas que no son verdad, que son agraviantes. y no ayuda”, agregó Aníbal Fernández. No obstante, dijo ver un FDT “unido” en 2023 y que las diferencias las tienen que superar “el Presidente y la señora (por CFK), porque son los dos responsables de este tema”. “Los dos tienen que ponerse a discutir la mejor forma”, concluyó.

