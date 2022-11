La votación que mostró la grieta en JxC Santa Fe y anticipa un 2023 picante

La votación de la normativa de nocturnidad en el Concejo de esta ciudad evidenció que las profundas diferencias que atraviesan hoy a las diferentes tribus que conforman Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia encuentran su correlato en la política local. La manera en que votaron las bancadas que responden al exintendente José Corral, por un lado, al exintendente Mario Barletta, por otro, y al PRO ponen de manifiesto mucho más que una diferencia de criterios sobre el proyecto del intendente socialista Emilio Jatón. Desnudan, a la intemperie, la interna que con 2023 a la vuelta de la esquina pone en tensión la coalición opositora y abre interrogantes sobre cómo zanjar los desencuentros. No hay ruptura total, pero sí diferencias. “Por ahora no hay quiebre, pero por algo tenemos bloques separados dentro de JxC”, resumen en los distintos sectores de la UCR.

No hay que apurarse a aventurar que la coalición opositora se rompió, pero la forma en que votaron deja al descubierto cómo se mueve cada espacio y puede dar un adelanto acerca de cómo podría jugar cada sector el 2023. La tribu de Corral se abstuvo y no votó el proyecto de Ordenanza que regula la actividad nocturna en la capital provincial. En la bancada señalan diferencias políticas y de “paradigma de gestión” con Jatón. Allí radica la decisión de no acompañar la norma.

El bloque que responde al exintendente radical, liderado por la concejala Adriana “Chuchi” Molina, que de no haber sobresaltos será la candidata a intendenta, ya formalizó públicamente su alianza con el radicalismo del NEO encabezado por Maximiliano Pullaro. Se han mostrado juntos y ya proyectan el año electoral donde el actual diputado provincial buscará llegar a la Casa Gris.

El barlettismo teje alianzas y se viene moviendo en conjunto con el diputado provincial Julián Galdeano, y así lo demostró el accionar del diputado provincial Alejandro Boscarol en la última Asamblea Legislativa. A su vez, hay entendimiento con Pablo Javkin, intendente de Rosario. Estas tribus vienen mostrando diferencias con el pullarismo en las últimas jugadas políticas y un atisbo de acercamiento al socialismo, aunque avisan que no quieren “un Frente Progresista residual”. Las chances de que este espacio presente una candidatura para la intendencia son “altas”.

Por su parte, el PRO capitalino se movió de la misma manera que el barlettismo. Marcan la “comodidad” con que trabajan los espacios a nivel local y también comparten la buena relación con referencias provinciales como Galdeano, Carolina Losada y Dionisio Scarpín. Pensar una alianza dentro de la coalición, con esos espacios es una posibilidad real.

En todos los sectores, por ahora, desdramatizan las diferencias, pero no niegan las discrepancias y la posibilidad de que esto sea la antesala del escenario que se proyecta para 2023. Los espacios de Pullaro y Corral empiezan a hacer su camino y el resto de la oposición (con muchos matices) enfila paro otro lado. Aunque no está todo roto y hay tiempo para recomponer, hay cuestiones que parecen difíciles de saldarse. ¿Sería posible una gran PASO entre Molina y Jatón? ¿Sigue habiendo chances de ver al corralismo compitiendo de manera interna con Jatón?

El frente de frentes no es descartado por nadie, aunque en los últimos tiempos la UCR-NEO lanzó artillería pesada contra el socialismo y otros sectores radicales, y que la relación PS-Corral está lejos de ser óptima. En los espacios de los bloques que votaron a favor de la norma, las visiones son algo diferentes y creen que una de las posibilidades es que las disidencias observadas en el recinto se repliquen en las listas del próximo año.

