Argentina necesita una dirigencia de crisis, no en crisis

Un grupo de gremios de la CGT convocó días atrás, en el espacio Laborar, a distintos actores con amplitud de miradas para debatir sobre el futuro argentino. Al abrir las ventanas de la realidad del país, lo primero que se ve –no hay novedad en esto- es la pobreza creciente. La ventana permitió además observar y analizar la llanura de ideas que la política muestra a la hora de resolverla.

Algunos datos. Diego Bossio dijo por ejemplo: “Hace siete años que la ANSES no cuenta con nuevos aportantes”. Y añadió: “Argentina crea 1100 puestos formales por año”. Carlos Leyba, tambien convocado, afirmó: “El origen del problema es una economía sin inversiones”. Recordó el incentivo que países a los que les va bien otorgan a sus políticas industriales. En Alabama (EEUU) en el 2020, Mercedes Benz recibió un subsidio de USD 220 mil por empleo creado. En Georgia un año después, Hunday recibió por lo mismo USD 200 mil.

Lo cierto es que Argentina mientras priorizó e incentivó su política industrial, creció, generó puestos de trabajo, bajó la pobreza y produjo ascenso social. Hoy ningún candidato está hablando sobre este tema central. Como analizamos la semana pasada, los dos ex presidentes –con ganas de volver a serlo-, hablan y escriben sin detenerse en este problema excluyente. Lo cierto es que hay un Estado vacío por décadas de inoperancia. Leyba sostuvo a Infobae: “Al menos podrían comenzar hoy con políticas para achicar la pobreza infantil dek 60%”. Ahora bien, para cualquier política se necesita un plan y mucho más para una estrategia de desarrollo. Tiene razón el economista al señalar que la Argentina que creció y se desarrolló hasta 1974, hacía lo mismo que los países a los que les iba bien, y les sigue yendo bien. Los sucesivos gobiernos argentinos dejaron de hacerlo y el resultado es este hoy.

Este medio le preguntó a Bossio si es posible revertir esta tendencia de profundización de la decadencia. “Siempre se puede. Con Martín Rapetti estudiamos 85/90 planes de estabilización en el mundo. Se necesita apoyo social, convicción política y tener rumbo”. Sobre este hoy dijo “es imperdonable que el peronismo tenga 100% de inflación. Massa decidió ordenar la economía, que no necesariamente es bajar la inflación. Lo importante a veces es lo que se evita. Para poner un 3% delante a una inflación mensual se necesitan: estabilización tarifaria, salarial y del dólar. Vemos que estas tres variables crecen”.

Ambos concluyen con una visión optimista, de darse ciertas circunstancias. En el caso de Leyba, cree que es necesario que el peronismo se libere de Cristina Kirchner. Y que la UCR, CC y el PRO hagan lo propio con Mauricio Macri. Y que la política vuelva a dialogar, pero para eso debe tener ideas. Bossio funda su entusiasmo en la posibilidad de un ordenamiento de la política y la aparición de liderazgos.

Pero esta síntesis resultaría imperfecta sin la mirada desde la ventana que abre el politólogo Hugo Quiroga. Le plantea a Infobae que en una etapa oscura del mundo, el interrogante que surge es hacia dónde vamos, no sólo por el Cambio Climático y por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania con posibilidades de una nueva Guerra Fría, sino por el realineamiento político internacional ante la presencia de China como jugador en el comercio mundial. Quiroga pone el dedo en la llaga sobre las democracias “en el mundo occidental”: “En la región se observan los cambios de una transición hacia gobiernos autocráticos, ya no con golpes de Estado, por ejemplo: la Hungría de Orbán”. El politólogo se pregunta en qué momento Argentina puede alejarse de la democracia liberal y se contesta: “Puede ocurrir con el menoscabo de la división de poderes”. Señala como un indicio el no acatamiento de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner a la resolución de la CSJN en relación al Consejo de la Magistratura. Pero fue más allá y enfatizó en el acostumbramiento y la naturalización ciudadana a distintas violencias: padres contra padres, alumnos contra alumnos, pacientes o sus familiares contra médicos. Afirma: “Esto es un signo de algo: de una descomposición social, de una sociedad angustiada, molesta, por no tener futuro”. Y concluye interrogando: “¿Marchamos hacia un mejoramiento de la sociedad? No, Argentina empeora y ante esto debe haber una dirigencia de crisis, no en crisis”.

A propósito de China, este medio pudo saber que el gigante asiático no solo está dispuesto a traer USD 5.000 millones, sino 35.600 millones más a Argentina.

Política en Santa Fe

El gobernador Omar Perotti, según los colegas parlamentarios, vivió un “superjueves”, dado que después de un amplio rechazo la Asamblea Legislativa le aprobó casi la totalidad de 82 pliegos judiciales. Hoy tendrá presupuesto 2023 y Ley Tributaria. En una Legislatura hostil, el oficialismo esta vez hizo política y logró su cometido.

La oposición sufrió, quedando una grieta insalvable entre el ex ministro del gobernador Lifschitz, Maximiliano Pullaro, y el socialismo. Hubo imputaciones de su parte imposibles de deglutir por el Socialismo.

Pablo Javkin sigue intentando ser el arquitecto de un Frente Amplio, parándose en el medio de la grieta en su carrera hacia la gobernación. Faltan liderazgos en los socios que acompañen esta construcción. La radical María Eugenia Schmuck sigue atentamente esta evolución dado que, según tiempo atrás Javkin le dijo a Infobae, “Mariu será mi sucesora a la intendencia de Rosario”. Para esta categoría de seguir adelante la conformación de un Frente de Frentes, el peronismo estaría analizando un Movimiento de Movimientos en el cual convergiría Ciudad Futura tras una gran PASO, así lo confirmó a este medio Caren Tepp.

Van apareciendo los diferentes posicionamientos para las distintas categorías que se dirimirán el próximo 2023. Todos para definir finalmente sus estrategias allá por abril, esperan la decisión de Carolina Losada. ¿Irá por la gobernación? Esta cronista cree que no tiene alternativas para no hacerlo, la política se lo impondrá.

* Para www.infobae.com