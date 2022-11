Dolor en el fútbol: murió el colombiano Andrés Balanta, jugador de Atlético Tucumán

None

El colombiano Andrés Balanta, futbolista de Atlético Tucumán, murió este martes tras descompensarse en el entrenamiento de su equipo. El cuerpo médico trató de reanimar al futbolista de 22 años durante casi 40 minutos, pero las maniobras no dieron resultado: falleció al llegar al hospital Centro de Salud.

La información fue confirmada a TN por fuentes cercanas a la institución tucumana. Atlético había comenzado el lunes con los trabajos de pretemporada pensando en el próximo certamen. El colombiano participó de los ensayos de ese día. Pero este martes, en la segunda jornada, se descompensó y murió poco después.

“La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la @FCFSeleccionCol en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D”, publicó la selección de Colombia en sus redes sociales.

Minutos después, la AFA también subió un comunicado al respecto: “La Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, futbolista de Atlético Tucumán. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Q.E.P.D”.

Andrés Balanta había llegado a Atlético Tucumán el 22 de junio de este año, procedente de Deportivo Cali de Colombia. Había firmado un contrato por un año. “Me siento bendecido y afortunado de llegar a un equipo que tiene una hinchada muy pasional, es una oportunidad grande, un salto en mi carrera”, decía en su primera conferencia de prensa.

“Recibí la llamada de Lucas (Pusineri), que me dirigió en Cali. Cuando me preguntó si me interesaba le dije que sí. Un paso por el fútbol argentino siempre es muy importante”, remarcaba Balanta el día de su presentación en el Decano.

El comunicado de Atlético Tucumán por la muerte de Balanta

“Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, publicó el Decano en su cuenta de Twitter.

