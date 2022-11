Gonzalo Valenzuela contó que le mandan “nudes” todo el tiempo: “Fui más abusado que las mujeres que conozco”

En un programa de la televisión de Chile, el actor Gonzalo Valenzuela manifestó una polémica frase en referencia a algunas actitudes que, según contó, tuvieron algunas mujeres para con él.

“Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto (la cola). A mí me pasan constantemente. Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible”, lanzó el actor en Tenemos que hablar de sexo, un programa que se transmite por YouTube.

El actor, además, se quejó completamente del apodo de “Manguera” que desde hace años le dicen peyorativamente. “A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera. Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente”, comentó.

Entonces, reflejó cómo vive con respecto al sobrenombre con el que se hizo conocido en la Argentina. “Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera’. ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez”, argumentó.

Acerca de los comentarios que recibe de algunas mujeres, Valenzuela indicó que le trajo “un montón de problemas” con otros hombres. “Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia”, lanzó.

Fuente: TN