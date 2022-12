Ualá confirmó despidos, pero explicó los motivos

Después de los rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos "despidos masivos" en la compañía fundada por Pierpaolo Barbieri, Ualá confirmó finalmente los despidos.

Según fuentes cercanas a la empresa en diálogo con Ámbito, confirmaron a este medio que luego de la adquisición de de cuatro empresas este año Wilobank, Ceibo Créditos, Emprerienda y ABC Capital, esas adquisiciones llegaron con su propio personal. Por ese motivo, con el objetivo de energizar las posiciones con mayor eficiencia, hubo un acuerdo voluntario entre las empresas y un grupo "reducido" de personas. Así mismo, descartan que sea algo "masivo" pero hicieron referencia a la situación complicada que vive la industria.

Por su parte, se descartó una crisis o cualquier situación que pueda cambiar los planes de inversión de la empresa.

En el mes de octubre, en el quinto aniversario de su fundación y en medio de una fuerte expansión de la digialización tanto en Argentina como a nivel global, la fintech local anunció que invertirá u$s150 millones para impulsar su negocio de banca digital en América Latina.

El unicornio fundado en 2017, que tiene una valuación de u$s2.450 millones, pretende alcanzar entre 25 y 30 millones de usuarios en los próximos cinco años, desde los cinco millones que tiene actualmente en Latinoamérica, gracias a su expansión en México y Colombia, además de Argentina.

“Ualá nació para revolucionar las finanzas de la región, haciéndolas más modernas, más transparentes y más inclusivas. Crear una empresa regional que emplea a más de 1500 personas con más de 5 millones de usuarios en América Latina es un sueño. Estamos agradecidos con cada persona y todo feedback, bueno y malo. Porque nuestros próximos cinco años serán mucho más ambiciosos. Invertiremos 150 millones de dólares en nuestros mercados con la convicción de que es posible dar acceso a sistemas financieros de calidad a través de la tecnología”, detalló Barbieri ante una ronda de periodista de la que participó Ámbito.

Cabe recordar que este año se aprobó la compra del 100% de las acciones de Wilobank, el primer banco digital de la Argentina, a través de la cual la fintech obtuvo una licencia bancaria en el país.

Según indicaron fuentes de la firma tecnológica a Ámbito, esta adquisición le permitirá a Ualá incorporar nuevos productos en el corto plazo como plazos fijos, tarjetas de crédito y créditos que no provengan del propio financiamiento. No obstante, no pusieron plazos para aunque reconocieron la ventaja para el desarrollo que significó la adquisición del banco dada las regulaciones vigentes en la Argentina para desarrollar ese tipo de productos financieros.

En México, el proceso de adquisición del banco ABC Capital en México le permite ofrecer herramientas financieras accesibles para toda la población. Mientras que en Argentina, donde ya cuenta con una robusta propuesta de valor, la fintech adquirió este año dos empresas clave: Ceibo Créditos, que otorga herramientas de financiación “comprá ahora, pagá después’ (de su sigla en inglés BNPL o ‘buy now, pay later’) en el punto de venta; y Empretienda, la plataforma de e-commerce que permite crear una tienda online propia de forma rápida y sencilla que se sumó a la vertical de cobros Ualá Bis, que viene creciendo más de un 600% anual en volumen.

