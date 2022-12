«Tiene negatividad con el PRO»: Patricia Bullrich cuestionó a un candidato por CABA y eligió a su favorito

Falta menos de un año para las elecciones del 2023. En ese momento no solo se elegirá presidente de la Nación, sino también a gobernadores e intendentes, un plano donde el PRO considera determinante ganar. Una de las precandidatas por Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich que puso el foco de su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde se escogerá el nuevo jefe de gobierno.

Para este distrito también hay varios candidatos de parte del espacio liderado por Mauricio Macri aunque la exministra de Seguridad eligió. «A mí me gusta Fernán Quirós, me parece un buen candidato. Me parece raro que si apoyo a un ministro de Horacio que se enoje, lo normal es que no se enoje«, afirmó la dirigente, que le dio su visto bueno al ministro de Salud.

Por el contrario, cuestionó la decisión de la Unión Cívica Radical (UCR) en la elección de su precandidato. «Losuteau es una persona que desde mi punto de vista es capaz. Muchas veces tiene como una especie de negatividad contra el PRO«, aseveró la funcionaria que, en LN+, aclaró: «Igual me parece una persona que vale y aporta».

La respuesta de Fernán, Quirós a Patricia Bullrich

Por su parte, Fernán Quirós fue invitado a esta misma señal televisiva y le pasaron las declaraciones de la exministra de Seguridad para que brinde su opinó al respecto y amplíe pensando en 2023. «Valoro lo que dijo, comparto plenamente. Nosotros le ofrecemos a la ciudadanía diferentes matices dentro de un espacio para un mejor gobierno», explicó sobre la gran cantidad de candidatos.

«Tenemos que explicar a la ciudadanía las metodologías y políticas públicas que proponemos para un mejor gobierno. Que Jorge (Macri), considere que da lo mejor y yo también es la forma educada de trabajar. Valoro las palabras de Patricia», respondió el ministro de Salud, que irá por la jefatura de gobierno porteño en las próximas elecciones.

