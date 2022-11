Consejo de la Magistratura: la justicia rechazó el pedido de Luis Juez para anular la designación de Martín Doñate

La jueza en lo contencioso administrativo federal, Marí Alejandra Biotti, rechazó hoy el pedido del senador del PRO Luis Juez para que se anule la designación de su colega del kirchnerismo Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la disputa que oficialismo y oposición tienen por una banca en el organismo.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la magistrada rechazó el pedido de medida cautelar que hizo Juez para declarar nulo el nombramiento de Doñate en el Consejo. La designación de los representantes del Senado en el Consejo está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de que resuelva si les toma juramento.

La discusión se centra en a qué bloque de la cámara alta le corresponde el representante de la segunda minoría parlamentaria. La Corte Suprema a principio de mes anuló la designación de Doñate porque sostuvo que el oficialismo dividió su bloque en dos en un “ardid” para quedarse con la segunda minoría cuando ese lugar le correspondía al PRO.

La decisión de la Corte fue para el mandato que venció el 18 de noviembre. Ahora se discute la integración para el período de los próximos cuatros años, hasta 2026. El Consejo es el organismo encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Desde abril es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Para el nuevo período del Consejo el oficialismo volvió a designar a Doñate como representante de la segunda minoría. Explicó que el fallo de la Corte tiene alcance para el período que ya venció y que en la actualidad la división de bloques se mantiene. El PRO lo objeta y dice que la maniobra se mantiene y que la resolución del máximo tribunal tiene efectos para este momento.

Así, Juez presentó un amparo en la Justicia para anular el nombramiento de Doñate y ocupar su lugar. En tanto, la Corte tiene que resolver si le toma juramento o no a Doñate y a los otros tres representantes del Senado, Mariano Recalde y María Pilatti Vergara y el radical Eduardo Vischi. Los nombramientos de los cuatro senadores fue aprobado por el pleno de la cámara en una sesión a la que la oposición no concurrió.

El senador del PRO pidió como primera medida una cautelar que anula el nombramiento de Doñate porque su inminente asunción lo perjudicaba. La jueza Biotti hoy lo rechazó. La magistrada diferenció la situación de Doñate de su anterior mandato en el Consejo con el actual. Explicó que la vez anterior la vez anterior la Corte Suprema le tomó juramento pero a resultas de la causa judicial que también Juez había iniciado y que terminó con el apartamiento del senador kirchnerista. Pero ahora el máximo tribunal todavía no resolvió la situación de Doñate.

“Lo expuesto permite descartar la supuesta inminencia en la toma de posesión de sus cargos por los representantes del Senado, lo que determina la improcedencia de la tutela cautelar pretendida”, señaló y agregó que “aún más relevante, no puede obviarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra estudiando la situación”.

“Resultaría inaceptable que, en un estadio procesal preliminar y en el marco cognoscitivo limitado propio de toda medida cautelar, se dicte una medida que interfiera con la función que, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema está ejerciendo”, concluyó la magistrada en su resolución a la que accedió Infobae. Juez puede apelar la decisión para que sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Consejo de la Magistratura tiene 20 miembros pero por el momento solo hay 12. Además de Rosatti juraron los representantes de los jueces, los abogados, los académicos y el del Poder Ejecutivo. Restan los ocho legisladores, que ya están designados pero todavía no juraron. La Corte estudia la situación de los senadores -el punto clave es Doñate y si puede o no integrar el órgano- y la semana pasada dispuso que juren los cuatro diputados (los del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; el del PRO Álvaro González; y la radical Roxana Reyes), aunque todavía no se puso fecha para que lo hagan.

Sin embargo, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dictó el lunes un fallo en el que objetó la designación de Reyes. Fue a instancia de una presentación del titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. El magistrado dijo que en base al fallo de la Corte Suprema sobre Doñate también Diputados viola la representación de la segunda minoría. Explicó que si bien el PRO y la UCR son dos bloques distintos forman parte de la misma alianza política de Juntos por el Cambio y fueron a elecciones en la misma boleta. La oposición objetó la decisión y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anunció que apelará el fallo.

