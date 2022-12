Luis Enrique se enteró en vivo de que España estuvo eliminada por tres minutos: “Me hubiera dado un infarto”

None

La definición de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 es apasionante, sobre todo porque los duelos son en simultáneo. Este jueves, a los 70 minutos, Costa Rica marcó el segundo gol ante Alemania, mientras que Japón le ganaba a España por el mismo marcador. Con esos resultados, estaban quedando afuera los dos candidatos. Finalmente, los teutones ganaron pero no les alcanzó, y la Furia Roja se clasificó a pesar de su derrota ante los asiáticos.

En la conferencia posterior a la caída de la selección española, Luis Enrique se enteró en vivo de que estuvo fuera del Mundial durante unos instantes: “¿Hemos estado eliminados tres minutos? Me hubiera dado un infarto”. A su vez, definió como “fantástico” que Costa Rica estuviera clasificado momentáneamente porque le da valor a su discurso: “Yo no he venido aquí a especular”.

Con los resultados definitivos, España terminó segunda en su grupo y el DT mostró su bronca: “No estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Siempre quiero que mi equipo dé su mejor versión y seguir creciendo”.

Cuando desconfiaron de que no supiera qué pasaba en el otro estadio, el flamante streamer contestó eufórico: “No estoy pendiente del otro partido, solo estoy centrado en mi equipo”.

Un Mundial de locos: los tres minutos en que España estuvo eliminada

Los españoles vivieron tres minutos de pánico en los que su selección estaba fuera del Mundial de Qatar. Entre los 70 y 73 minutos de su partido ante Japón, el equipo de Luis Enrique no solo perdía, sino que Costa Rica daba el batacazo y le ganaba 2 a 1 a Alemania.

Con ese resultado parcial, nipones y ticos avanzaban a octavos de final, mientras que españoles y alemanes quedaban eliminados. “Fueron cinco minutos de descontrol total, de pánico, incluso”, dijo el técnico español sobre la ráfaga de Japón.

Fuente: TN