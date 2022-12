Mario Negri: “Cristina metió el conflicto de poderes ahora también en la Cámara de Diputados”

Luego del escándalo en el Congreso, el diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, aseguró que la Cámara baja fue convertida “en una terminal de la estrategia de Cristina” y consideró que el oficialismo “pretende vaciar el Consejo de la Magistratura”.

“A nadie le gusta que el país funcione de esta manera. Desgraciadamente funciona y funciona mal. A ellos les resulta más cómodo navegar en la anarquía institucional que en la normalidad, sino no cometerían groserías como las que se han hecho. Es difícil que la gente lo entienda”, expresó Negri en diálogo con la periodista María Laura Santillán.

Esta semana, después de apelar al fallo del juez federal Martín Cromick, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dejó sin efecto la resolución 1608 en la que se designaba a Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes como representantes del recinto en el Consejo de la Magistratura, “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”. La decisión generó un fuerte rechazo en la oposición, provocando un incremento de la tensión en el Congreso.

Al respecto, en comunicación con La Mañana de CNN, Negri consideró que la medida de Moreau “fue de un gatopardismo institucional” y detalló: “El diablo mete la cola, o el kirchnerismo, y el día lunes un juez que ya no tenía ninguna competencia de nada, que había participado en un conflicto en abril con otro amparo, le notifica a la presidenta que tiene que retroceder, que está mal lo que ha hecho. Primero, la presidenta apela a esa resolución, que es lo que le corresponde y lo hace bien, pero de atrás saca otra resolución dejando sin efecto la designación de los miembros que ya estaban consolidados y reconocidos por la Corte Suprema”.

“Yo le tengo estima a Moreau, la conozco de chica. Cuando nos enteramos que iba a sacar una doble resolución, una por un lado haciendo lo que correspondía, y la otra haciendo lo que no correspondía sobre lo que ella misma había hecho, le advertimos que eso la podía poner en una situación de un delito de abuso de poder”, añadió.

En este contexto, el presidente del bloque de la UCR afirmó que el oficialismo “pretende vaciar el Consejo de la Magistratura” y consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “metió el conflicto de poderes ahora también en la Cámara de Diputados”.

“Cristina tiene un conflicto con los jueces hace muchos años, porque no le gusta que la investiguen, porque se enoja, porque se enfurece si la sentencia es contraria a ella”, expresó.

“Estamos en un país anormal, a estos tipos les importa un carajo lo que le pasa a la Argentina, para ellos la anarquía institucional es un insumo más. Les conviene”, sostuvo Negri.

Por otra parte, el diputado habló sobre la escandalosa sesión de este jueves en la Cámara baja, donde los legisladores de la oposición se retiraron del recinto entre gritos e insultos. La pelea comenzó en el marco de una sesión especial, y fallida al final, convocada para debatir la creación de una serie de universidades nacionales en la que el Frente de Todos reunió el quórum necesario para comenzar. Sin embargo, desde JxC advirtieron que la sesión no era válida, ya que el número de legisladores fue conseguido después de las tres prorrogas reglamentarias.

“Cuando la oposición baja se arma ese mal espectáculo, porque no le daban la palabra, no los dejaban hablar, porque le dieron a una diputada de ellos 45 minutos para que le aplaudiera la barra que llevaron. Yo estaba en silencio, y de paso Moreau me atacó a mí. Se equivocó, se dio vuelta y no veía quién gritaba”, contó Negri respecto a su cruce con la presidenta del recinto.

“Estos tipos creen que son mayoría y cuando no tienen número te atropellan igual”, detalló.

Para finalizar, el diputado pidió terminar con las generalizaciones y los prejuicios y afirmó que “no todos son lo mismo”. En este punto, enfatizó: “Acá hay algunos que nos rompemos el culo sentados en el Congreso, ya hace mucho tiempo”.

