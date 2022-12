Cuentas sin declarar: Economía se dispone a firmar el acuerdo con EEUU y analiza blanqueo

Carlos Castagneto, titular de la AFIP brindó más detalles sobre el acuerdo de intercambio de información tributaria (IGA) con EEUU que se firmará este lunes y aseguró que con los dólares no declarados se podría pagar incluso la deuda que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo, adelantó que avanzarán en brindar "alternativas para el blanqueo" de las irregularidades que se descubran.

Este lunes el Gobierno firmará el convenio de intercambio de información con EEUU para ponerlo en marcha el 1 de enero 2023. Así lo afirmó Castagneto en declaraciones a Radio Provincia. El funcionario estimó que la evasión tributaria ascendería a "u$s100.000 millones en divisas, además de inmuebles no declarados aquí en Argentina".

"Luego de la firma del acuerdo, vamos a reglamentar el mismo para ver cómo una vez suministrada la información vamos a dar distintas alternativas para el blanqueo de las mismas", adelantó.

El titular de la AFIP sostuvo que "se intimará a esas personas" y deberán rectificar "sus declaraciones juradas, que se retrotraerán cinco años atrás, en Ganancias, Bienes Personales y seguramente en Impuesto a la Riqueza".

Respecto de la evasión a nivel interno, precisó que se da en el ámbito "agropecuario, minero, textil, criptomonedas" y aseguró que "se están abordando esas actividades con resultados muy positivos".

FMI: ¿Se puede pagar la deuda externa con los dólares no declarados?

En otra entrevista con Diario Perfil, el funcionario resaltó que este acuerdo "es un antes y un después para la Argentina, porque si hablamos de 100 mil millones de dólares y estamos hablando de lo que tendrían que pagar para blanquear su situación, estamos hablando un promedio de, no quiero ser aventurero, pero hablando de 30%, 35% como mínimo de eso, que tendrían que entrar a las arcas de la AFIP, que lo que hace es distribuir".

"Blanquear la deuda para pagar la deuda. Tendríamos que pensar también la reglamentación, si tiene una afectación específica, porque la deuda que nos ha dejado el gobierno anterior es muy difícil de cumplir. Fíjese que se tuvieron que tomar medidas como el llamado ‘dólar soja’ en dos oportunidades. Ahora estamos en la segunda oportunidad para poder recaudar 7 mil millones de reservas, 434 mil millones de pesos a través de las retenciones, y fíjese lo que cuesta. Tuvimos que armar un nuevo sistema de importación que se llama CIRA para controlar la importación, porque quizás había algún desfasaje en la misma y creo que si nosotros podemos recaudar una suma muy importante, hay que tener autonomía con respecto al Fondo Monetario", sumó en diálogo con Fonteveccia.

En la entrevista, el funcionario planteó una suerte de creación de "fideicomiso" para recaudar y pagarle al FMI para "sacárnoslo de encima". "A nosotros nos han dado plata para pagar la primera parte y eso se va generando intereses sobre intereses, y se pierde la autonomía económica, política y social. Cuando uno no tiene el Fondo Monetario puede aprobar los distintos presupuestos, pero sabe que es con recursos propios. Lamentablemente como en muchos casos pasa, que uno vive pagando los intereses de la tarjeta y no paga el capital, entonces siempre sigue pagando el interés, pero nunca paga el capital. El Fondo Monetario lo mismo, los intereses nos exprimen y siempre debemos el capital. Sé que la Argentina tiene muchas necesidades, pero me sacaría del Fondo, que nunca tendríamos que haber vuelto".

Con información de www.ambito.com