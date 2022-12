Las autoridades rusas investigan dos explosiones en bases aéreas a cientos de kilómetros de Ucrania

Varias explosiones han golpeado simultáneamente la madrugada de este lunes a dos aeródromos militares rusos situados a cientos de kilómetros de Ucrania, una de ellas ha dejado al menos tres muertos y seis heridos. Según varios medios locales, podría tratarse de un ataque, porque apuntan a que al menos un dron estalló en una de las instalaciones, donde hay desplegados bombarderos estratégicos de las fuerzas aéreas rusas. Las autoridades no han desmentido los hechos e investigan qué ha sucedido. Mijailo Podoliak, asesor del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha insinuado en Twitter que las explosiones podrían haberse producido tras una operación especial de Kiev.

El gobernador de la región de Sarátov, Román Busarguín, ha informado a sus ciudadanos a través de Telegram de que las explosiones no afectaron a ningún edificio civil: “Quiero asegurarles que no se ha producido ninguna emergencia en zonas residenciales de la ciudad. No hay motivos para preocuparse. Ninguna infraestructura civil resultó dañada. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley verifican la información sobre los incidentes en instalaciones militares”.

El aeródromo de Sarátov está situado a casi un millar de kilómetros de Ucrania. Según los medios rusos Astra y Baza, un dron explotó en la pista de la base aérea de Engels, en la región de Sarátov, y dos bombarderos estratégicos Tu-95 habrían resultado dañados. Estas aeronaves forman parte de las fuerzas de disuasión estratégica y tienen un papel importante en los ataques con misiles convencionales contra Ucrania.

Por otro lado, la agencia Ria Novosti ha informado de al menos otra explosión en un aeródromo de Riazán, situado a 200 kilómetros de Moscú. Según sus fuentes, al menos tres personas han muerto y seis han resultado heridas tras la supuesta explosión de un camión de combustible.

Un asesor del presidente ucranio, Mijailo Podoliak, ha insinuado que podría haber sido una operación especial de Kiev. “La Tierra es redonda, descubrimiento de Galileo. En el Kremlin no han estudiado astronomía y han dado preferencia a los astrólogos. Si hubiera sido así, lo sabrían: si algo se lanza al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano unos objetos volantes desconocidos volverán al punto de partida”, escribió en su cuenta de Twitter el consejero.

Algunos expertos rusos alertan de que, tras la explosión del puente de la península anexionada de Crimea, no hay nada a salvo en la retaguardia rusa. “Tras la voladura del puente quedó claro que no quedan instalaciones estratégicas en Rusia que puedan considerarse absolutamente seguras. O incluso antes con el asesinato de Daria Dugina [hija del ideólogo del Kremlin Alexander Dugin]”, decía en las redes sociales el corresponsal de guerra ruso Alexánder Kots. “¿Sarátov está demasiado lejos? Existe la clandestinidad ucrania y opera en territorio ruso. Sí, nuestras fuerzas especiales detienen agentes de Kiev regularmente, pero con el flujo de refugiados no puedes hacer un seguimiento de todos”, añadía Kots antes de advertir a su propia población de que está “demasiado bien acostumbrada a una vida tranquila”.

Fuente: El País