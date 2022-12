Los productores tienen en su poder los pesos por la venta de soja y pueden dolarizarlos

La buena noticia es que el FMI aprobó la revisión trimestral y enviará USD 5.840 millones que no habitarán mucho tiempo las reservas porque es un formalismo para que le pague los vencimientos de USD 2.640 millones a fin de año; USD 2600 millones en enero y USD 600 millones en enero.

Las divisas del FMI son para guardar las formas y solo se pueden utilizar para pagarle al organismo multilateral. No son ni serán de libre disponibilidad.

La buena noticia del viernes es que el Banco Central pudo comprar USD 113 millones, o sea adquirió 41% de lo que le liquidaron los exportadores.

“Aun así no es suficiente, deberíamos estar reteniendo más de lo que ese está liquidando para reforzar las reservas. En el esquema pasado, el promedio de retención fue de 65% contra el promedio actual de 40%. Si el Banco Central no logra aumentar el porcentaje de retención no le queda otra alternativa que emitir y desmejorar su balance”, señaló Salvador Vitelli analista financiero y especialista en agronegocios.

Cabe destacar que las compras del dólar soja hicieron que hasta el viernes el Banco Central emita 3% de la Base Monetaria. “Veo que la liquidación del dólar soja va a ser mayor porque esta semana se llegó casi a los USD 1.000 millones y creo posible que lleguen a los USD 3 mil millones que tienen estimados. El volumen en toneladas es la mitad de lo que fue en la primera etapa”, agregó Vitelli.



Efecto maíz

“Un dato relevante es que en diciembre se vencen millones de toneladas de maíz que no tienen precio y la exportación se ha parado en no prolongar ningún plazo de fijación por lo que vamos a ver ventas elevadas de maíz, por eso el precio no está tan caliente, y serán pesos que se volcarán a la calle que buscarán la dolarización el mes que viene”, advirtió Vitelli.

El contado con liquidación con la suba de $3,48 a $327 advirtió de la dolarización que hay en el mercado, aunque el MEP estuvo más quieto y tuvo una modesta alza de 10 centavos a $318,67. El “blue” perdió 10 a 312 pesos.

Las reservas subieron USD 108 millones a 38.291 millones y hoy crecerán más porque el yuan sigue fortaleciéndose frente al dólar y ya está en 7,02. En su peor momento, hace un mes, superó los 7,30 y el Banco Central de China salió a vender dólares para defenderlo. Se encendieron las alertas porque el precio de resistencia era 7,35 yuanes por dólar.

Bonos

Los bonos CER siguen siendo sostenidos por el Banco Central en las partes más cortas de la curva y el Boncer que vence en 2023 subió 0,37%. El 2024 aumentó 0,67%. Los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación tuvieron bajas menores a 1 por ciento.

Los títulos de la deuda padecieron una toma de ganancias, después de haber sido la mejor inversión del mes pasado. Las bajas fueron de alrededor de 1,5% e hicieron que el riesgo país suba 38 unidades a 2.245 puntos básicos. La caída contrasta con la suba de 0,4% del índice EEM de países emergentes.

Para hoy la atención estará centrada en el dólar porque estarán a pleno los pesos que cobraron los productores (personas humanas, las sociedades no pueden comprar dólar MEP) ya que cobran las ventas 72 horas después de que fijaron precios.

Fuente: Infobae