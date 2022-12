Eugenio Zaffaroni cargó contra la Corte Suprema y cuestionó: «La política no hizo nada para cambiar esto»

La Corte Suprema de Justicia está en el ojo de la tormenta por sus fallos en contra del Gobierno, especialmente los que apoya Cristina Kirchner. En este marco se generó una fuerte disputa entre el Frente de Todos y el máximo tribunal que le llevó varias veces la contra a la gestión de turno. Es por eso que la opinión de un ex juez como Eugenio Zaffaroni es fundamental para conocer algunos funcionamientos internos.

Sin embargo, el ex miembro de la Corte Suprema no solo cuestionó al órgano del Poder Judicial, sino también a los políticos que lo apañan. «El lawfare, esta persecución, tiene dos puntas: perseguir y garantizar impunidad. Yo estaría muy tranquilo si me tienen que juzgar mis padres y somos todo miembros de una banda«, analizó el exjuez.

Sumado a esto, criticó que el tribunal «resuelve clases presenciales sin peritajes, se apodera del Consejo de la Magistratura después de 15 años y hace renacer la vigencia de leyes derogadas por el Congreso y que se mete en la conformación de los bloques del Senado«. Si bien todos estos fallos han sido criticados por Eugenio Zaffaroni, encontró culpables dentro del arco político.

¿Se hizo algo para resolver esto? La política debe reaccionar. La política no hizo nada para cambiar esto. No hay procurador general, hay un interino que dura más que uno convencional y hay una vacante en la corte que ni se cubre», expuso el letrado en C5N para dejar en evidencia la falta de compromiso de parte de los miembros del Estado en estas cuestiones sin resolver.

El problema de la Justicia

Por otro lado, Zaffaroni sostuvo que estos problemas dentro de la Justicia no son una cosa reciente, sino que vienen desde hace tiempo. Al respecto, señaló que «empieza la degradación de la Justicia Federal con los beneficios al Grupo Clarín de parte de la Justicia. El Lawfare no puede funcionar sin un monopolio de medios», analizó el ex magistrado.

* Para www.elintransigente.com