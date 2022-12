Una figura clave de Inglaterra se fue de Qatar porque su familia sufrió un asalto en Londres

El delantero de Inglaterra, Raheem Sterling, debió abandonar de urgencia la concentración de su selección en Doha, Qatar, y dejar el Mundial para regresar a su casa en Surrey, Reino Unido, donde su familia vivió una noche de terror. La esposa del futbolista, Paige Milian, que estaba junto a sus tres hijos, sufrió un dramático asalto dentro de su hogar.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando una banda de hombres armados se metió en la mansión que el jugador del Chelsea tiene en la localidad de Cobham -cercana a Londres- y amenazó a la mujer y a los niños que se encontraban solos en la vivienda. Los ladrones se llevaron varios artículos de valor, incluyendo joyas y relojes que ascienden a un valor de unos 370 mil dólares.

El dramático asalto a la familia de Sterling: las redes sociales, la fuente de información de los ladrones

Una vez ocurrido el hecho, Paige Milian, esposa de Sterling, se comunicó primero con la policía y luego con su pareja, que estaba descansando a la espera del partido contra Senegal, del que finalmente no formó parte. La mujer, que se dedica a los negocios inmobiliarios, estaba en estado de shock, lo que hizo que Sterling se retirara del Mundial para estar con su familia.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, una de las hipótesis que se manejan es que la banda de delincuentes pudo haber supuesto que la casa de Sterling en realidad estaba vacía, dado que unas horas antes Paige Milian había publicado fotos en su cuenta de Instagram en la que se la veía junto a sus hijos paseando por Qatar.

Cuando recibió la comunicación de su esposa, Sterling inmediatamente fue a hablar con Gareth Southgate, el entrenador inglés, para explicarle la situación y pedirle permiso para abandonar la concentración, que le fue concedido de inmediato por el DT.

“La prioridad para él es estar con su familia y apoyamos esa decisión: que se tome todo el tiempo que necesite. No lo voy a presionar, no siempre el fútbol no es lo más importante y la familia debe ser lo primero”, explicó el director técnico quien, de todos modos, no descartó volver a contar con el atacante en los próximos días, incluso para el partido decisivo por los cuartos de final que el seleccionado británico debe afrontar ante Francia, el sábado.

En la misma sintonía que el entrenador se mostró el goleador y capitán del equipo, Harry Kane, quien dijo que “nuestros pensamientos están con él y su familia. Es un asunto privado, pero nunca es fácil ver a uno de tus compañeros y amigos lidiar con algo así”.

ane, autor de uno de los tres goles con los que Inglaterra superó a Senegal en los octavos de final de Qatar 2022, destacó que “tendremos que tomarlo día a día. Estoy seguro de que Raheem tomará la mejor decisión para él y su familia. Eso es lo más importante. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo”.

Esta situación que le tocó vivir a la familia de Sterling hizo repensar a muchas estrellas del fútbol británico a reforzar la seguridad en sus hogares, que en la mayoría de los casos son lujosos. El exjefe de una unidad de inteligencia nacional inglesa, Carl Williams, advirtió sobre el aumento de los robos debido a que las personas de alto poder económico terminan dando datos fundamentales de sus vidas a través de las redes sociales.

“En el mundo de hoy, donde muchas personas ricas están activas en sus redes, su importante perfil público puede convertirlos en objetivos de la delincuencia. Sus posesiones de alto valor a menudo se exhiben, así como la información sobre sus planes”, indicó Williams.

Lo cierto es que, independientemente del por qué, la mujer y sus hijos vivieron un momento dramático, rodeados de delincuentes armados que les hicieron pasar una noche de terror, más allá de que no se denunció algún tipo de situación de violencia física contra la esposa de Sterling ni contra alguno de los niños.

Raheem Sterling y Paige Milian llevan varios años juntos. Tienen dos hijos, que son los que estaban en la hacienda en el momento del asalto, mientras que el futbolista tiene un tercer niño producto de una relación anterior. Se habían comprometido en 2018 pero la pandemia de Covid-19 no les permitió todavía casarse.

