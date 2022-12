Tras la condena, Cristina Kirchner reaparecerá en público: el peronismo prepara una fuerte movilización para respaldarla

El lunes por la tarde, el peronismo se movilizará para respaldar a Cristina Kirchner, luego de que la Vicepresidenta fuera condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de cargos púbicos de por vida en la causa Vialidad. Será durante un acto del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner.

El kirchnerismo empezó a mover los hilos para poder organizar durante los próximos días una manifestación potente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Buscarán que sea un respaldo masivo. Se estima que la Vicepresidenta hablará a las 18:30, para cerrar el acto, que comenzará cerca de las 16.

Del encuentro, en el que hablará la titular del Senado, participará el presidente Alberto Fernández, quien estará a cargo de la apertura. Será un nuevo reencuentro público entre los dos. En esta oportunidad tras la condena a la Vicepresidenta.

Durante la tarde del martes el Jefe de Estado se comunicó con CFK para brindarle su apoyo luego de la condena leída por el Tribunal Oral Federal 2. La relación está quebrada pero tiene momentos como los de ayer donde se producen acercamientos. Los últimos estuvieron relacionados a las instancias claves del proceso judicial que enfrenta la Vicepresidenta.

En el CCK encabezarán los paneles los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Pepe Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia), además de la Vicepresidenta de España, Yolanda Díaz.

“La actividad busca denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la ex Presidenta de la Nación Argentina y entregarle apoyo transversal”, sostiene el comunicado del Grupo de Puebla publicado en la tarde de ayer, y en el que anuncian que Alberto Fernández “impulsó el encuentro internacional en solidaridad con Cristina Kirchner”.

El evento se desarrollará bajo el nombre “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” y comenzará a las 16 horas. “Buscará denunciar que la actual Vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”, indicó el texto.

El sector K del Gobierno está trabajando para que en el evento estén presentes los gobernadores del PJ, dirigentes sindicales y sociales, y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un bloque dirigencial que le dé volumen al respaldo luego de la condena en la causa Vialidad.

“La idea es que estén los mismos sectores que estuvieron en el acto en La Plata, más los gobernadores peronistas”, aseguró a Infobae un importante dirigente del kirchnerismo. La convocatoria se cerró anoche durante la comida que Cristina Kirchner compartió con los principales dirigentes K en Ensenada.

El kirchnerismo está cumpliendo con lo que tenía planeado desde la semana pasada. Esperaron a que se lea la sentencia y empezaron a organizar una movilización con los diferentes sectores del Frente de Todos. Espacios que se han ido pronunciando en apoyo a la Vicepresidenta, en forma escalonada, desde la tarde del martes.

El Movimiento Evita, el más afín al Presidente, estará en la puerta del CCK. Será una nueva señal de acercamiento a Cristina Kirchner, luego de que una comisión estuvo presente en el acto en La Plata. También estará Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez, y Patria Grande, liderado por Juan Grabois.

Además, marcharán la CTA y ATE, las organizaciones sociales que son parte del kirchnerismo y que durante las últimas semanas venían dándole forma al operativo clamor para que CFK sea candidata a presidenta. La Cámpora será la principal fuerza en movilizar militantes en la tarde del lunes.

La idea de la marcha es que se convierta en un respaldo potente a la Vicepresidenta luego de la condena, ya que la mayor parte del peronismo se expresó, a través de comunicados y en las redes sociales, a favor de la Vicepresidenta. Lo que hubo fue un cuestionamiento uniforme a la sentencia y una acusación a la justicia federal, a la que señalaron como ejecutora de un intento de proscripción.

Hay dirigentes que advierten que el lunes podría ser el inicio de un nuevo operativo clamor para convencer a Cristina Kirchner de que su decisión es errada y que debe competir el próximo año. Esa línea de pensamiento no es compatible con la que expresó el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, este miércoles.

“Conociéndola a Cristina, me parece que su decisión de no ser candidata es terminante”, sostuvo el dirigente. No dio margen a un operativo para cambiar su voluntad.

* Para www.infobae.com