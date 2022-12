Ficha limpia en Santa Fe: Perotti lo vetó

El Poder Ejecutivo vetó parcialmente, con texto propositivo, la reforma a dos leyes electorales de la provincia para implantar el concepto de Ficha Limpia, iniciativa que apunta a impedir que las personas que hayan cometido delitos de corrupción accedan a candidaturas para disputar cargos públicos o sean autoridades partidarias.

"Compartiendo el espíritu del proyecto de Ley sancionado, y sin que implique alterar el sentido y alcance del mismo, se considera oportuno advertir que sus disposiciones podrían generar dificultades operativas si los certificados de antecedentes penales emitidos por el Registro Nacional de Reincidencia no estuviesen disponibles en tiempo y forma, dado el carácter preclusivo de cada una de las etapas del proceso electoral" señala en la parte central de los considerandos del decreto de veto firmado por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena.



La llamada Ley de Ficha Limpia implica agregados a artículos de las leyes 12.367 (sistema electoral santafesino con las PASO) y 6.808 (ley orgánica de partidos políticos). Apunta a elevar el piso de requisitos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que quieran llegar a cargos públicos o partidarios. Fue sancionada en los primeros días de noviembre e informada al Poder Ejecutivo el 23 de noviembre. Las dos cámaras votaron proyectos sobre la materia. En el caso de Diputados impulsado por sendos proyectos de Ximena Sola (Pro) y Alejandro Boscarol (UCR) mientras que en Senado fue iniciativa del radical Felipe Michlig que terminó siendo el expediente de cabecera y por ende la observación del Poder Ejecutivo fue remitida a la mesa de entradas de la Cámara Alta. El concepto es impulsado en Santa Fe y en varias provincias argentinas por el movimiento ciudadano 'Ficha Limpia'.

El Poder Ejecutivo todavía no ha convocado a Sesiones Extraordinarias y en caso de hacerlo la semana próxima, deberá habilitar el tema para tratamiento en las cámaras caso contrario no lo podrán considerar hasta mayo cuando se inicien las Ordinarias. De la habilitación o no del nuevo texto dependerá que Ficha Limpia pueda aplicarse en el próximo proceso electoral santafesino. "No son modificaciones que alteran el espíritu de la ley sino que tienen que ver más con cuestiones operativas para facilitar la entrega del certificado de antecedentes penales teniendo en cuenta la cantidad de pre candidatos a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias", señaló Sola a El Litoral a la hora de evaluar la posición de la Casa Gris.



La decisión del Ejecutivo pasa por modificar la presentación del certificado de antecedentes penales llevándolo hasta cinco días posteriores de la presentación de la lista y por otra parte, cambiar la solicitud de presentación del certificado de deudores alimentarios morosos atento a que una norma provincial -la 11.945- les veda la posibilidad de ocupar cargos públicos a quienes figuren en dicho registro. "El Tribunal con competencia electoral no oficializará ningún candidato para cualquier categoría electoral provincial, municipal o comunal que encuentre inscripto en el Registro de deudores alimentarios morosos", señala el artículo 10 de esa norma que fue sancionada en 2001.

De esta manera, el decreto veta parte de los dos artículos de la ley sancionada y propone la nueva redacción más acorde a lo que entiende el Ejecutivo dará mayor certeza a los ciudadanos. En cambio, el Ejecutivo no observó la veda de ser candidato por diez años a partir de la condena firme como habían advertido algunos diputados en el debate en particular de la norma.



Extraordinarias

La semana próxima el Poder Ejecutivo convocaría a las cámaras legislativas a Sesiones Extraordinarias con un primer temario que está siendo compatibilizado por Omar Perotti con el equipo del ministerio de Gobierno que se encargó de recopilar las urgencias en las diferentes áreas del Estado santafesino. A diferencia de otros diciembre, este año, la Casa Gris ha demorado el decreto de convocatoria a las cámaras.

El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, por ejemplo, pidió incluir en forma urgente la llamada ley de riesgo agropecuario que apunta a reemplazar la vigente ley de emergencia para el sector agropecuario. El propio ministro fue a Legislatura a reunirse, en noviembre, con comisiones de ambas cámaras para explicar la iniciativa y responder inquietudes.

Las autoridades de ambas cámaras convocarían para el jueves venidero a la apertura del período en caso de que entre lunes y martes se haga la convocatoria.

Conformidad de Sola

"Si hay que hacerle alguna modificación a la ley para que sea más operativa en términos de aplicarla, bienvenida sea" señaló la diputada Ximena Sola a El Litoral cuando la consultó sobre el veto y texto alternativo. "No son modificaciones que alteran el espíritu de la ley sino que tienen que ver más con cuestiones operativas para facilitar la entrega del certificado de antecedentes penales teniendo en cuenta la cantidad de pre candidatos a las PASO".

La legisladora del Pro explicó que se apunta modificar el texto en función del artículo 5 de la ley electoral. "Es decir, se le da al pre candidato cinco días para cumplimentar con esta documentación. Por otro lado, está bien que se haya sacado lo de la presentación del certificado de deudores morosos ya que Santa Fe tiene la ley 11.945 por lo que la Secretaría Electoral en cada elección realiza este filtro", explicó.

Por otra parte, Sola dijo que está dispuesta a conversar el tema con los diferentes bloques en ambas cámaras y lograr el consenso necesario para aprobar el veto y el nuevo texto para que Santa Fe tenga ley.

Fuente: El Litotal, sobre una nota de Mario Cáffaro