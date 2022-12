“Qué mirás, bobo”: Messi se sacó durante una entrevista y se escuchó todo en vivo

None

Lionel Messi no estuvo al margen de los momentos de tensión y disputas físicas y verbales que tuvo el encuentro con Países Bajos. Minutos después de haber terminado el partido, el jugador insultó a un futbolista rival.

En ese momento, una cámara del canal de TV TyC Sports se acercó para entrevistarlo y Messi todavía estaba en los túneles del estadio Lusail. Allí se cruzó con el futbolista de Países Bajos, Wout Weghorst, y le dijo: “Qué mirás bobo, andá para allá”.

Quién es Edgar Davids, el asistente que también se enfrentó con Messi tras el partido

Edgar Davids es el neerlandés con el que se peleó Lionel Messi luego de la victoria de Argentina por penales ante Países Bajos, que le dio la clasificación a semifinales.

Davids es ayudante de campo de Louis Van Gaal en la selección neerlandesa y es recordado por utilizar unos particulares anteojos cuando era futbolista. El exmediocampista jugó en Juventus, Ajax y con el seleccionado neerlandés jugó el Mundial Francia 1998. La situación de conflicto sucedió minutos después del término del partido: Messi se acercó al banco de Países Bajos y estuvo cara a cara con Louis Van Gaal y su asistente.

Argentina y un partido caliente contra Países Bajos

En una definición para el infarto, la Selección argentina venció por penales 4-3 a Países Bajos (luego del 2-2 en tiempo regular) y se aseguró un lugar en las semifinales del Mundial Qatar 2022, donde se enfrentará a Croacia.

En medio de un partido muy caliente por los cuartos de final, los jugadores de la Selección y de Países Bajos se enfrentaron violentamente dentro de la cancha. El tenso momento comenzó cerca del final del tiempo regular, cuando Leandro Paredes pateó una pelota hacia el banco de suplentes del rival y, enojados, los jugadores se le fueron encima.

Inmediatamente, el deportista quedó rodeado y se vivieron momentos álgidos: hubo insultos y empujones de ambos lados. Quedó claro que, en ese tramo del partido, las pulsaciones estaban a mil. Después, el clima se diluyó con la intervención de los árbitros, quienes separaron a los futbolistas.

Además, el capitán del equipo albiceleste apuntó contra el árbitro: “Sufrimos demasiado pero pasamos y es algo impresionante. Es difícil hablar del árbitro porque te sancionan, no podés decir lo que pensás, pero la gente vio lo que pasó. La FIFA no puede poner un árbitro que no está a la altura en un partido de cuartos de final”.

