El día que nació un nuevo Messi, o al menos el que todos desconocíamos

Leo Messi no podía más. Mientras sus compañeros celebraban como nunca la clasificación para los cuartos de final del Mundial tras vencer a los Países Bajos en la tanda de penaltis, el rosarino tenía otras cosas en la cabeza. Era consciente de que el sueño de conquistar su primer Mundial estuvo en grave peligro. Y supo encontrar a los culpables.

Como a Weghorst, el estibador neerlandés que llevó el partido a la prórroga con dos goles. Le llamó "bobo". Como a Louis van Gaal, a quien fue a buscar al banquillo para recordarle que si había llevado al límite a la albiceleste fue gracias a "pelotazos". Y como al árbitro Mateu Lahoz, al que no olvida desde que le anuló un gol que pudo haber dado la Liga al Barça del Tata Martino frente al Atlético de Simeone, y a quien se pasó la noche increpando mientras el colegiado montaba un circo en el Mundial, el escaparate más preciado.

En tan buena consideración tiene la FIFA a Mateu Lahoz que, ya en la primera fase, le concedió uno de los encuentros más peliagudos, un Irán-Estados Unidos de enorme carga geopolítica pero que acabó siendo de guante blanco. Antes ya había arbitrado un Qatar-Senegal (1-3) en el que no tuvo reparos en obviar un penalti a la selección anfitriona con el duelo aún por resolver. Aunque nada como lo ocurrido en la noche de Lusail, en un partido en el que señaló 48 faltas (30 para Argentina y 18 para Países Bajos) y mostró 16 tarjetas amarillas (ocho por bando).

Antes de que se descontrolara el partido, Mateu ya iba mirando por el rabillo del ojo a los banquillos para amonestar a quien se pasara de la raya (como el ex defensa Walter Samuel, asistente del seleccionador Lionel Scaloni, o Weghorst, que salió al terreno de juego ya con una tarjeta a sus espaldas). Messi, con la mano en los labios, se quedó a esperar a Mateu al finalizar el primer acto. Aunque lo peor estaba por llegar.

TUMULTOS

Después de que los tumultos comenzaran a sucederse sin remedio -especialmente surrealista fue el balonazo de Paredes al banquillo neerlandés-, el mismo centrocampista cometió una falta en el décimo minuto de la prolongación, justo el tiempo de añadido que había marcado el árbitro. La falta la discutieron los jugadores de la albiceleste con vehemencia. Y una vez Weghorst tomó el gol que llevaba el encuentro a la prórroga, Scaloni salió disparado del banco en busca de Mateu Lahoz.

"No quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan. No puedo ser sincero. Pero la FIFA tendría que revisar todo esto. No puede poner un árbitro así para unos cuartos de final de un Mundial. Creo que tendrían que verlo", cargó Messi. Y continuó: "Merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, pero jugábamos como teníamos que hacerlo. Y el árbitro nos mandó a la prórroga. No solo fue por los minutos (de añadido), sino por todo el partido. Siempre te juega en contra. La última falta [de Paredes] creo que no era. Te das cuenta de que te la quiere inclinar. No estuvo a la altura y nos perjudicó mucho".

Y el Dibu Martínez, héroe argentino tras sus dos paradas en la tanda de penales, zanjó: [Mateu Lahoz] es una locura. Arrogante. Le dices algo y te habla mal. Como quedó fuera España, quería que nosotros también".

Fuente: El Mundo