El Kun Agüero explicó qué pasó entre Messi y Weghorst en el final del partido: “Good luck, tomátela”

El Kun Agüero terminó con el misterio y explicó qué pasó entre Lionel Messi y el delantero de Países Bajos Wout Weghorst, quienes tuvieron un picante cruce en el tunel de vestuarios.

El hecho se hizo público cuando una cámara del canal TyC Sports se acercó para entrevistar al capitán argentino que, todavía caliente por cómo se había dado el encuentro, le lanzó un insulto a su rival: “Qué mirás, bobo, andá para allá”.

Agüero, que estaba en ese momento, describió cómo fue la situación: “El 19 empezó a llamar a Messi y ahí Leo se da vuelta y le dice lo que le dice. Este jugador sigue insistiendo y lo apura: ‘Come here’ (ven acá)’, le dice”, señaló el exgoleador argentino con ESPN.

“Cuando vi la actitud del holandés salté yo y me puse a hablar con él y le digo ‘shut up’, cerrá el ort...Good Luck, tomatelá”, dijo el Kun ante las risas del estudio.

Y siguió con el relato: “Después de que le digo que se calle, él me contesta que no le hable y entonces yo le digo: ‘Y vos no le hables a Messi”, finalizó Agüero.

Esto no fue gratis para el exdelantero del Manchester City ya que por esa intervención en el túnel de vestuario fue invitado a retirarse de la cancha “por defender” a Lionel Messi.

Agüero apareció dentro del campo en los festejos tras la victoria en los penales para celebrar con sus excompañeros, pero en medio de los festejos hubo algunos cruces con los rivales que tuvieron al capitán como protagonista.

“Por defenderlo me echaron”, reveló Agüero en su cuenta de la red social Twitter, debido a que tuvo que retirarse cuando su amigo apuntó contra Wout Weghorst, el número 19 de Países Bajos.

Por otra parte, el “Kun” expresó su felicidad por el triunfo argentino en la máxima cita del fútbol: “Bueno gente, estamos en la semifinal. Vamos Argentina carajo y a disfrutar ahora. Te amo, Argentina”, escribió el ex atacante del Manchester City de Inglaterra y del Barcelona de España en la misma plataforma.

Fuente: TN