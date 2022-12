El tremendo cara a cara de Messi con Van Gaal

Messi estaba fuera de sí al acabar el partido. En cuanto le pusieron un micrófono delante, en lugar de la cara de alegría por haber pasado a las semifinales de la Copa del Mundo, el 10 cargó contra todo y contra todos.

Sobre el césped, Messi atacó a Mateu Lahoz, colegiado español del partido. "No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero. Si hablas te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias".

Además, afirmó que ya venían con la mente puesta en el árbitro por lo que pudiera pasar: "No puede poner un árbitro que no está a la altura. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren 'inclinar'", dijo el capitán de la Albiceleste.

No fue el único que se llevó un recado de Messi. Louis Van Gaal también sufrió la ira del jugador del PSG. "Van Gaal que tanto vende que juega bien, le tira pelotazos a los grandotes nomás", dijo el crack argentino tras el partido.

Un "bobo" dirigido al bigoleador Weghorst

La última, y quizá la más controvertida porque esta cara de Messi no se ve casi nunca, fue al encararse, según 'Gol Mundial, con Weghorst en la zona de entrevistas. "¡Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá!", le dijo el argentino al neerlandés. Al terminar la entrevista, la conversación entre ambos siguió, pero la cosa no fue a más, como explicó el periodista Ricardo Rosety.

"El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero éste no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz", explicó Rosety en Twitter. Y contó que el holandés quiso pedirle la camiseta al 10 argentino: "Le hace el gesto de pedirle la camiseta y darle la mano, Messi no lo acepta, y el holandés tampoco se lo toma bien. Se lo explica al Kun, que da por zanjado el asunto hablando con Weghorst. Pero después todavía tienen otro cruce de miradas antes de otra entrevista de Messi".

La explicación de Messi a su choque con Weghorst

Después, más calmado, Leo confirmó que Weghorst fue el receptor de su "qué mirás, bobo" y explicó qué le hizo saltar de esa manera tras el encuentro, señalando de nuevo a Van Gaal: "No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 empezó a provocar, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que es no es parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros. Es la calentura del momento, del partido y de la situación y queda ahí, obviamente".

Cómo lo vivió el Kun en zona mixta

"Era el 19, exactamente, le empezó a decir "Eh, Messi. Eh Messi" y el tipo le decía "ven aquí" y salté yo y le dije "ya está, para qué le hablas si sabes que estaba el tema caliente, que se calle". Él me dijo que no le mandase callar y yo le dije que no le hablara a Messi", contó el argentino, que se encontraba en la zona destinada a las entrevistas en ese momento posterior al encuentro.

Con información de Marca