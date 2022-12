En el peronismo de Santa Fe ya hablan de Fantino gobernador y Lewandowski intendente de Rosario

La candidatura del periodista Alejandro Fantino, que el gobernador Omar Perotti venía enhebrando sigilosamente, sorprendió por igual al interior del Frente de Todos como a la oposición que no tenían en sus planes tener que enfrentar a una figura tan reconocida para el electorado.

Lo cierto es que el conductor viene confirmando en su programa Multiverso Fantino, que se emite por su canal digital Neura Media, sus ganas de saltar a la política: "me ofrecieron para que el año que viene me postule a gobernador de Santa Fe. Necesito formarme, estudiar y prepararme porque no es lo mismo hablar al aire, por mas que tengo una formación de 8 o 10 años en periodismo político", le admitió a Facundo Moyano en un mano a mano el viernes pasado.

Además, Fantino reiteró que iba a empezar a caminar la provincia: "hablé con el hermano de (Lionel) Scaloni, con Mauro, pero no hablé de la selección, hablé del campo". Los familiares del director técnico de la Selección son productores agropecuarios de la localidad de Pujato, a 50 kilómetros de Rosario, en el corazón productivos de la Región Centro. Con unas pocas hectáreas, el negocio es atendido por sus propios dueños como sucede en por estas zonas de la Pampa.

Reconocido aliado al campo, Perotti encontró en Fantino un candidato con mucho potencial para el electorado santafesino y el conductor se ocupa de alimentar ese perfil "voy a caminar, me voy a ir comer con los bomberos de Venado Tuerto, a un club de Rafaela, voy a ir a Pujato y voy a escuchar, que me expliquen los problemas reales", anticipó y al concluir agregó una pizca de suspenso; no me pienso para el 2023.

Pero la posibilidad de la postulación de Fantino puso en alerta a Juntos por el Cambio que viene negociando con socialistas y con el intendente Pablo Javkin para unificar toda la oposición al peronismo. De hecho, varios referentes afirmaban en off que la caída de la imagen de la gestión nacional y del mismo Perotti que acusaba recibo por la crisis de seguridad que vive Rosario, le complicaba al extremo las posibilidades del Frente de Todos para continuar en el poder.



Por otro lado, en el peronismo local sintieron el doble impacto. Por un lado, el renunciamiento de Cristina Kirchner a ser candidata en las próximas elecciones y por otro, la posibilidad de la candidatura de Fantino a gobernador; "lo de Fantino es problema exclusivo de Perotti", quiso minimizar un importante operador justicialista que habló con LPO y pidió preservar su nombre.

Es que si la estrategia del gobernador se concreta y el periodista se larga a la pelea por la Casa Gris, en el Frente de Todos temen que el de por sí hermético Perotti no le abra el juego al resto del peronismo y los obligue a ir a una interna difícil. Sobre todo, si el actual mandatario decide encabezar la lista de diputados provinciales para alzarse con la mayoría de los 28 escaños que prevé la Constitución para el triunfador.

A su vez, la otra carta poderosa que tiene el Frente de Todos es la del senador Marcelo Lewandowski, ex relator de fútbol y muy conocido en la zona del Gran Rosario y que según dijeron fuentes del oficialismo, veía con agrado la candidatura a la gobernación.

De hecho, hace meses que logró un acercamiento al ministro de Economía Sergio Massa con quien suele intercambiar mensajes y hablar personalmente de vez en cuando. Sin embargo, en su entorno admitieron que Lewandowski se está preparando para ser candidato a intendente de Rosario, el distrito donde más mide y algunas consultoras lo dan como el favorito para las próximas elecciones.

La última vez que el peronismo gobernó la ciudad más importante de Santa Fe fue antes del golpe de Estado de 1976 cuando aún se la conocía como la capital del justicialismo. Quizá, después de 50 años. el PJ tenga una oportunidad para imponerse en la ciudad que fue gobernada por más de tres décadas por el Frente Progresista

Con información de LPO , sobre una nota del periodista Fabricio NAVONE