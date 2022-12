Si la tocan a Cristina no pasa nada

El Gobierno pasó por su momento más crítico tras la condena a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, las aguas se calmaron.

Que iba a terminar todo en caos y hasta algún estilo de guerra civil. Pero algunas manifestaciones fuera de Comodoro Py y nada más.



A su vez, La Cámpora se ausentó sorpresivamente de las calles. Todo terminó quedando pasmado en las redes sociales. Ahí solo hubo presencia.

Por lo tanto, en la mesa chica del Frente de Todos (FdT), se comenzó a trazar el arduo camino al 2023. Y, de ser posible, se presentarían unas 3 listas paralelas.

Habrá presuntamente internas y todo se encuentra roto, de momento. Sergio Massa se aventuraría a una aspiración personal. Más por su gestión al frente de Economía.

Tan solo debería tranzar con un sector del peronismo ortodoxo para poder llevar a una figura femenina como fórmula.

En el caso de Alberto Fernández, se nota más complicado por el nivel de impopularidad. Nadie se anima a tener su foto al lado del Presidente. O más bien confrontar una campaña de un Gobierno con demasiadas falencias.

CFK públicamente se bajó de todo. Pero ello no le quita que su sector tendría figuras individuales. Entre las mismas, se asomarían el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

En esta última jugada, La Cámpora quedaría relegada por el desplante el día de la condena. Un sector lo tomó mal y podrían llegar a jugar por su parte, con la idea de "jubilar a 'La Jefa'".

Según pudo informarse NOVA, intentarían acompañar la precandidatura eventual del gobernador bonaerense Axel Kicillof como Presidente. ¿Los aceptará?

Ante todo lo referido, está claro que algo se rompió. CFK no va más. La tocaron y muchos hicieron un acto para no quedar mal, y no pasó nada. ¿Sufre el FdT?

Fuente: Agencia NOVA