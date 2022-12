Pullaro pasó por Rafaela y le pegó muy duro a Perotti

Luego de pasar por la localidad de Arroyo Leyes y participar de un acto de cierre del sector Neo Evolución, el actual diputado provincial por la UCR y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro, regresó de visita a la ciudad de Rafaela tal como lo viene haciendo cada mes y medio aproximadamente. Luego de recorrer la fábrica Dupla Autopartes, mantuvo con medios de la ciudad una conferencia de prensa en la cual habló sobre varios temas, haciendo hincapié en el de seguridad.

El objetivo de esta visita, en especial, fue reunirse con el sector de la producción. "Vinimos acá, a la fábrica de Rubén Acastello, en la que nos estuvieron mostrando la cantidad de autopartes que hacen, que fabrican, la verdad que con mucho esfuerzo pero con mucho ingenio, como tantos emprendedores, como tantos industriales de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe, que trabajan para generar empleo, para generar crecimiento económico", dijo el el legislador. Y los elogió diciendo que son "un ejemplo".

Pullaro expresó que esta vez quisieron venir a una fábrica mediana, una pequeña empresa de las tantas que hay acá en la provincia de Santa Fe, pero que realmente son el motor de la provincia porque generan trabajo. "Aquí hay doce personas trabajando, entre familiares y empleados, pero hay tantas pymes en la provincia de Santa Fe, que sinceramente, si el Gobierno nacional fundamentalmente le sacaría el pie de encima, el pie de la cabeza, cómo podrían producir, generar empleo, y no tener los problemas que tenemos hoy en el país, que en definitiva se terminan generando por esta falsa distribución", aseguró.

Para el ya precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, hay un interior productivo que "labura mucho", que produce, que se esfuerza como aquí estos empresarios, y están las políticas que lleva adelante el kirchnerismo en el conurbano bonaerense que se llevan con planes sociales, con programas. "La mayoría de los recursos son del interior, gente que trabaja con gente que no trabaja, eso es lo que tenemos que corregir no? Y esto es un ejemplo, se puede realmente empujar, crecer, salir adelante", afirmó Pullaro, quien estuvo acompañado por el concejal rafaelino, Ceferino Mondino y el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, entre otros.

Con respecto a la agresión y amenazas que sufrió Canal 3 de Rosario el lunes a la madrugada, dijo: "Bueno, parecía fácil. Fue muy criticada nuestra gestión, sin embargo, este año nos duplica la cantidad de violencia y homicidios en la provincia de Santa Fe comparando con el año 2019; y es grave porque está pasando. Las organizaciones criminales se consolidaron en el territorio, y hubo una definición política del Gobierno provincial de no perseguirlas, y es claro eso". Y agregó: "Como desmantelaron los pabellones de alto perfil, la fiscal Valeria Haurigot dijo que en la cárcel de Piñero se encontraron 44 teléfonos en un pabellón, ¿cómo entra eso? Y, hay una definición política que permite que los presos tengan telefonía celular, sino no se explica; es absolutamente inexplicable que eso pueda pasar. Están los mecanismos de control; puede pasar un teléfono, pero no en cada allanamiento que lleva adelante la fiscalía. El Ministerio Público de la Acusación encontró 40, 50, 500 celulares hace doce meses. Esa es una definición política, no controlar, y que los presos tengan telefonía celular. Eso es responsabilidad del Gobierno de la provincia".

Por otro lado, se refirió a la "disolución de los pabellones de alto perfil y cuestionó: "¿Por qué los disolvieron? Porque a los presos más complejos que nosotros teníamos custodiados en pabellones de alto perfil, les permitieron volver a pabellones comunes, y de ahí se empezó a organizar de nuevo el crimen. Hoy no solo tenemos peleas entre bandas, como dijo el atorrante de (ministro de Seguridad de la Nación) Aníbal Fernández, quien no tendría que pisar nunca más la provincia de Santa Fe por la falta de respeto a todos los santafesinos".

Consideró que hay muchas víctimas que nada tienen que ver con las peleas entre organizaciones criminales y bandas. Hizo referencia a que el fin de semana hirieron en Rosario a una nenita de 9 años, a otra una nenita de 2 años, que mueren chicos chiquititos que no tienen nada que ver, que murió una profesora de danza junto a su madre y solamente estaban esperando el colectivo. "Es grave lo que está sucediendo en Rosario y le pido realmente al Gobierno y al Gobernador que puedan tomar cartas en el asunto", expresó.

Dijo que están cruzando los límites, que hay personas, comerciantes, trabajadores, que si no le pagan a las mafias por mes, le disparan afuera de los comercios. "Eso con nosotros no pasaba. Se han matado a algunos comerciantes en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez porque no pactaron y no hicieron lo que las mafias querían. Bueno, esa es la ausencia del Estado, y esa es la política pública de paz y orden que prometió el gobernador (Omar) Perotti. Como decía antes, tenemos más del doble de los homicidios que teníamos cuando nosotros estábamos en la gestión. Tenemos 3 veces más de robos en la provincia de Santa Fe, y 4 veces y media más de hurtos. Estos son datos de estadística criminal. Les pedimos que tomen decisiones y que puedan tomar la definición política para combatir al delito", solicitó.

Al referirse a su futuro político en la provincia como parte de Juntos por el Cambio, dijo: "Es importante trabajar, consensuar y encontrar juntos el equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe. Y viene un cambio entre los diferentes sectores, seguramente va a ser posible si logramos encontrar esos puntos que a veces distancian a los partidos políticos. Discutir, charlar o ponerse de acuerdo con los del mismo partido político o mismo sector es fácil porque uno mantiene un marco ideológico, pero el desafío que tenemos en este momento y en esta democracia nueva en Argentina que tiene muchos problemas, es cómo nos ponemos de acuerdo quienes no pensamos igual pero queremos y tenemos los mismos objetivos, que es tener un mejor país, que es dejar atrás el populismo, consolidar las bases de la república fundamentalmente. Creemos en la división de poderes, creemos en la justicia, miren el fallo de Cristina, creemos en la justicia todavía. Bueno, eso en definitiva es lo que planteamos. Y por supuesto la cuestión de la seguridad pública que va a ser un eje de nuestra campaña porque es un tema que hay que resolver".

Pullaro recordó que fue muy criticado cuando estaba al frente de la gestión de Seguridad -durante el gobierno de Miguel Lifschitz, entre 2019 y 2019-, pero "ahora lo que nadie duda es que estaban mucho mejor de lo que estamos ahora". También que en el departamento Castellanos tenían más policías, que los criticaban cuando no mandaban la cantidad que pretendían. "Nosotros explicábamos que era un problema provincial, ¿por qué no mandan ahora esa cantidad de policías que nos pedían? Si el Gobernador es de esta ciudad. Claramente porque era incorrecto el pedido que hacían las autoridades políticas de la localidad y sabían que no se podía cumplir porque era desproteger al resto de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué si vinieron fuerzas federales no vinieron a Rafaela también? Esta semana que vinieron más a Rosario y más a Santa Fe, ¿por qué no llegan hasta acá? El Gobernador es del del mismo espacio político que la Vicepresidenta y el Presidente de los argentinos. Claramente era un planteo incorrecto. Y queda claro. La seguridad es un tema de agenda, y nosotros no vamos a dejar que lo escondan como lo quieren esconder", consideró el diputado provincial.

Asimismo, Pullaro reveló que el gobernador Perotti se pasó hablando de seguridad durante toda la campaña y que ahora no habla más del tema. No le da más notas a los medios de comunicación de Rosario, no hace conferencias de prensa "de asalto" donde le puedan preguntar cualquier cosa; hace publinotas con su propios agentes de prensa y las manda a los medios de comunicación "porque no quiere hablar del tema de seguridad".

"Nosotros vamos a hablar de seguridad y vamos a contar también qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad para que por lo menos tengamos los índices de seguridad que teníamos cuando nosotros estábamos. Y repito, no estábamos bien, pero estábamos mucho mejor. Teníamos la mitad de la violencia, es decir de homicidios. Los santafesinos mueren en manos de armas blancas, de mano armada. Esto se tiene que revertir y vamos a seguir teniendo este tema en la agenda", aseguró.

LA CONDENA A CRISTINA

Al ser consultado sobre la condena a prisión a Cristina Kirchner, dijo: "Primero me generó angustia y un poco de vergüenza que la vicepresidenta, más allá de las diferencias que tenemos, tenga una condena de estas características. Pero segundo, me dio esperanza de saber que hay una justicia en la Argentina, que va a perseguir y a condenar a los corruptos más allá que puedan estar en el poder. Es grave lo que pasó en el país durante el período kirchnerista, se saqueó realmente el Estado. El kirchnerismo puede intentar explicar, pero la realidad es que hay 51 obras públicas de gran magnitud que no se hicieron, que no están y se pagaron a las empresas de Lázaro Báez, y ante eso el kirchnerismo se tendría que "callar la boca" y reconocer que a quien tienen como líder y vicepresidenta, es una corrupta".

Se refirió al kirchnerismo como un sistema de matriz corrupta que saqueó gran parte de los recursos del país, y que además, administró mal. Llevó a recordar que cuando asumió el kirchnerismo, con el crecimiento que había en el país después de la pesificación, teníamos un superávit en la balanza comercial de 4 y 5 puntos, y que en menos de un año y medio se juntaron los dólares para pagar al Fondo Monetario. "Son datos de la realidad, era la realidad que teníamos, y en lugar de apostar al crecimiento económico, al desarrollo productivo, apostaron al populismo. Consolidaron la pobreza y la dádiva y diez años después se fueron con déficit fiscal y con déficit de la balanza comercial. Hoy tenemos problema de falta de dólares. Bueno, hay responsables de esta crisis y la cosa realmente puede cambiar. Nosotros apostamos al cambio, por eso digo que la condena marca un punto de inflexión. Que condenen a la vicepresidenta de los argentinos por corrupción, por haber robado del Estado en beneficio de empresarios amigos está muy bien. Y espero que no termine ahí; que vayan por todos los demás, por todos los corruptos, porque también hay muchos corruptos en el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Y ya finalizando, Pullaro arremetió: "Fíjense las imputaciones que hay de funcionarios de primera línea del gobierno de Omar Perotti en este momento; 21 causas. Imputaron a más de uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad de su gestión".

Con información de La Opinión