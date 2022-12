Lourdes de Bandana habló sobre su caso de violencia en LAM y Nazarena Vélez se quebró con su testimonio

Este jueves, Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, concedió una entrevista a LAM (América TV) y habló de la denuncia por violencia de género que involucra a su ex pareja Leandro García Gómez. Su triste relato logró conmover a la angelita Nazarena Vélez hasta las lágrimas, quien no se contuvo y afirmó: “Me duele mucho, me duele el corazón escucharte”.



Además, la actriz contó cual fue su primera reacción apenas vio a Lowrdez: “Hoy la agarré y le di un abrazo, y todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable me rompe el corazón”, contó a Ángel de Brito para luego dirigirse directamente a la cantante: “Pero está buenísimo que lo cuentes, está buenísimo este momento que estas viviendo, ya vas a salir esta muy bien es todo un proceso”, la alentó Vélez, aunque ella misma estaba visiblemente quebrada.

Para Lowrdez, un sentimiento que la abrumó durante mucho tiempo fue el de la culpa, aunque a su juicio, no quiere plantearse el ser una víctima dado que fue ella quien eligió a la persona con quien se involucró y además volvió con él en su momento, a pesar de que su familia y sus amigos se percataron de lo que sucedía en la intimidad de la pareja y le aconsejaron en muchas oportunidades que dejara a Leandro definitivamente.

Las conclusiones de Lowrdez tras su traumática experiencia

En medio de lo vivido, la artista reflexionó sobre el problema social de fondo cuando se habla de la violencia contra las mujeres. El patriarcado como status quo y la mentalidad machista de muchas mujeres que dudan ante los casos, son temas que dificultan la posibilidad de que cada vez más mujeres se sientan seguras y denuncien a sus victimarios.

Sin embargo, la ex de Bandana hizo un inciso sobre su argumento y aclaró que no todos los hombres son perpetradores y maltratadores. “No estoy en contra de los hombres, Creo que hay muy buenos varones y muy buenas personas, no soy de separar mujer por un lado y varón por el otro”. Esto a raíz de algunas estadísticas en las que se evidencian casos de maltrato contra mujeres y hombres, especialmente entre la comunidad transgénera.

Cómo logró Lourdes Fernández cerrar el ciclo del horror con su expareja

Recordemos que la artista saltó a la atención mediática luego de que evidenciara a su exnovio, Leandro García Gómez a través de las redes sociales. La foto en la que apareció visiblemente golpeada y con moretones, fue posteada justo el pasado 25 de noviembre, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la investigación de la denuncia, las autoridades ratificaron la veracidad de los hechos. Luego de completarse un allanamiento de su residencia y comprobar varios daños en el inmueble. Hasta el momento, el denunciado no ha aparecido nuevamente frente a cámaras ni se ha pronunciado al respecto, mientras continua el proceso de indagatoria e investigaciones.

