El Papu Gómez no quiere perderse la final ante Francia: tomó la decisión de infiltrarse para estar en el banco

Todo futbolista sueña con jugar la final de un Mundial. Alejandro “Papu” Gómez es parte de ese universo de personas que harían lo que sea con tal de estar presentes en un evento de tal magnitud. Por eso, el mediocampista que arrastra una lesión en uno de sus tobillos tomó una decisión clave: se infiltrará para poder estar en el banco de suplentes en el partido que la Selección Argentina jugará el domingo ante Francia en busca del título en Qatar 2022.

Papu arrastra un leve esguince de tobillo desde el partido de octavos de final ante Australia. Aquel día fue titular y debió dejar la cancha en el segundo tiempo. Frente a Países Bajos no sumó minutos y ante Croacia no estuvo a disposición por esta molestia. El duelo ante Francia es una instancia que no se quiere perder de ninguna manera.

Este jueves, el mediocampista del Sevilla entrenó de manera diferenciada. La determinación está tomada: se infiltrará para estar ante Francia en el banco de suplentes y ser una alternativa en caso de que así lo requiera el entrenador Lionel Scaloni.

Una práctica distendida, con un invitado muy especial

Luego del día de descanso en el que los futbolistas aprovecharon para pasar tiempo con sus respectivas familias, el equipo nacional volvió al trabajo. Sin embargo, los que fueron titulares ante Croacia no salieron al campo de juego. Tampoco lo hizo un jugador que ante los europeos no sumó minutos: Lautaro Martínez.

El cuerpo técnico tomó este día para la recuperación de cara a lo que se viene. Tanto el viernes como el sábado las prácticas serán de máxima exigencia, con vistas a la conformación del equipo titular para la gran final.

La novedad de la jornada fue, sin dudas, la presencia de Sergio “Kun” Agüero. El exfutbolista de la Selección se presentó en el predio y, vestido con la misma ropa de entrenamiento que llevaban los actuales integrantes del plantel, hizo su acostumbrado show de gracias y bromas.

Finalmente, vale recordar que para el choque ante Francia Scaloni volverá a tener a disposición a Marcos “Huevo” Acuña y Gonzalo Montiel, que se perdieron el partido ante los croatas por haber llegado al límite de tarjetas amarillas.

Fuente: TN