Larreta le ofreció a Carolina Losada ser su compañera de fórmula

La carrera meteórica de Carolina Losada puede ser motivo de estudio de algún que otro politólogo. Hasta no hace mucho tiempo compañera de Baby Etchecopar, hoy es senadora nacional y en poco tiempo la compañera de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta.

Cuentan los que están muy cerca de ambos dirigentes que el ofrecimiento formal, desde hace un tiempo vienen coqueteando con la idea, fue hace una semana en la casa del alcalde de Buenos Aires en una cena que compartieron con sus respectivas parejas y no más de cinco amigos que tienen en común. Dicen que Larreta casi llegando a los postres, como si durante toda la noche lo hubiese estado estudiando y al final de la misma se terminó de decidir, que el ofrecimiento fue luego de preguntarle: "¿Caro, te vas a presentar como candidata a gobernadora de Santa Fe?", la respuesta de la actual pareja del senador Luis Naidenoff y próxima a contraer nupcias fue tajante: "No Horacio, ya les fui claro a los que me acompañan, esta vuelta la paso, estoy convencida que si me presentara puedo ganar, la gente me quiere y me lo demuestra, es más, me lo pide cada vez que recorro las calles de mi provincia, pero no estoy preparada para asumir las responsabilidades que el cargo impone, esta vuelta paso",

Inmediatamente Rodríguez Larreta fue al grano y le propuso ser su compañera de fórmula. "Caro, si no jugas en Santa Fe te invito a que me acompañes, sos la candidata ideal, lo vengo pensando hace ya varios meses pero no me quería apurar, ahora, sabiendo que no te vas a presentar en tu provincia, te lo quiero proponer formalmente, quiero que seas mi candidata a vicepresidenta de la Argentina".

Cuentan los allegados a Losada que la respuesta fue inmediata y muy concisa: "Realmente me siento honrada y muy agradecida, es una idea que me gusta y mucho, no me pidas que te de una respuesta ahora por que es importante que lo hable con la gente que me acompaña desde que comenzó esta hermosa aventura que es la política, pero si se da, va a ser un verdadero honor estar a tu lado Horacio".

Dicen que Losada se sentía muy feliz y que Larreta no se cansó de decir que esa fórmula será casi imbatible.

"La gente necesita un soplo de aire fresco, con Caro podemos hacer cosas importantes y lo primero es tratar de salir de esta grieta tan dañina que nos invade a todos los Argentinos, estoy seguro que podemos transformar la Argentina para siempre", Losada no hizo más que asentir las palabras de quien con seguridad será su compañero de fórmula.

